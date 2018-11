Portland, Oregon (ots/PRNewswire) – PLANET GOLD RUSH ist bereits ein massiver Hit in Nordamerika und bietet die perfekte Kombination aus Stadtbau und Goldschürfen. Um die Veröffentlichung des Spiels zu feiern, verschenkt Truly Social Games jede Woche über einen begrenzten Zeitraum hinweg zwei Unzen echtes Gold. Jeden Tag können Spieler in täglichen Turnieren antreten, um die Chance auf ein Achtel einer Unze Gold zu erhalten. Sonntags gibt es sogar zwei Chancen. Spieler können so oft sie wollen an den täglichen Turnieren teilnehmen. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl am Ende jedes Tages gewinnt echtes Gold! Am Ende jeder Woche erhält der beste Spieler von allen noch eine zusätzliche Unze Gold. „Das Spiel war ein fantastischer Erfolg in Amerika und es macht uns unheimlich viel Spaß, die YouTube-Videos zu sehen, in denen Leute das echte Gold gewinnen“, sagt Cooper DuBois, Gründer und CEO von Truly Social Games. CEO Patrick Tougas fügt hinzu: „Wir bringen das Spiel in 24 Ländern weltweit auf den Markt und das ist nur der Anfang. Komm und mach mit, denn irgendjemand muss ja jede Woche das ECHTE GOLD GEWINNEN.“ Spieler können die ultimative Goldschürfoperation starten, das Land nach wertvollen Ressourcen absuchen und in verschiedenen spannenden und herausfordernden Minispielen antreten, vom Rennen bergab bis hin zum Goldwaschen um die Wette – in PLANET GOLD RUSH. PLANET GOLD RUSH ist ab heute verfügbar in: Australien, Österreich, Kanada, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und UK. In Nordamerika ist das Spiel bereits erhältlich. Kontakt nur für Verbraucher: support@trulysocialgames.com www.TrulySocialGames.com Foto – https://mma.prnewswire.com/media/779938/Planet_Gold_Rush___ Truly_Social_Games.jpg Pressekontakt: chrisg@thunderchildcreative.com Original-Content von: Truly Social Games, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de