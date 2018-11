GCA zeigt den Status von DMARC über 228 Länder und 500.000 E-Mail-Domains sowie in 55 Branchen Brüssel (ots/PRNewswire) – Die Global Cyber Alliance (GCA) veröffentlichte heute das erste interaktive Werkzeug, mit dem Konsumenten, Unternehmen und staatliche Stellen die Verwendung des E-Mail-Sicherheitsprotokolls namens Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) messen und quantifizieren können – eine Lösung, die E-Mai-Betrüger und -Kriminelle daran hindert, rechtmäßige E-Mail-Domänen zu manipulieren bzw. vorzutäuschen (Spoofing). Die Vorstellung des GCA DMARC Leaderboard fand während einer Fachkonferenz statt, die von GCA und Cybersecurity Tech Accord gemeinsam veranstaltet wurde. Die Veranstaltung brachte Entscheidungsträger aus Politik und Führungskräfte aus der Branche zusammen, um die existierenden und aufkommenden Maßnahmen zu diskutieren, die von Regierungen und Industrie zur Verbesserung der Sicherheit, Stabilität und Belastbarkeit des Cyberspace unternommen werden. Das GCA DMARC Leaderboard stellt gegenwärtig Erkenntnisse über mehr als 500.000 E-Mail-Domains zur Verfügung und ermöglicht den Nutzern, die DMARC-Verwendung nach Land, Branche und Richtlinienstufe des DMARC einzuordnen. GCA erwartet, dass dieses Tool bis zum ersten Quartal 2019 DMARC-Informationen über mehr als 10 Millionen E-Mail-Domains bereitstellen wird. Besuchen Sie die Website von GCA, um sich das Leaderboard anzeigen zu lassen: https://leaderboard.dmarc.globalcyberalliance.org. Bei DMARC handelt es sich um eine E-Mail-Authentifizierungsrichtlinie und ein E-Mail-Berichtsprotokoll, mit dessen Hilfe Angriffe mit Identitätsvortäuschung per E-Mail verhindert werden können. Die DMARC-Richtlinie kann kostenlos verwendet werden und der DMARC-Schutz ist in den meisten großen E-Mail-Diensten für Konsumenten bereits integriert, zum Beispiel bei Gmail, Yahoo, und Microsoft 365. Jedoch ist der Einsatz von DMARC auf Seiten von Regierungsstellen, dem privaten Sektor und weiteren Organisationen für die eigene E-Mail eher gering, wodurch deren E-Mail-Domains dem Risiko der Manipulation und dem Missbrauch für betrügerische Zwecke ausgesetzt sind. „Sonnenlicht ist und bleibt das beste Desinfektionsmittel“, sagte Philip Reitinger, Präsident und CEO der GCA. „Das DMARC Leaderboard von GCA ist eine Methode, um Länder, Sektoren und Unternehmen in Bezug auf ihre Fortschritte bei der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen gegen E-Mail-Spoofing zu vergleichen, und wir hoffen, es wird zu einem universellen Einsatz von DMARC beitragen. Die Nutzung von DMARC, um die Vortäuschung von E-Mail-Domains zu verhindern, ist als Anti-Phishing-Maßnahme von essentieller Bedeutung.“ Unternehmen aus allen Sektoren und aller Größenordnungen stehen vor dem Problem, die Gefahr durch Betrugsmaschen bei geschäftlichen E-Mails (business email compromise/BEC) zu bekämpfen. Das Internet Complaint Center (IC3) des FBI schätzte im Juli (https://www.ic3.gov/media/2018/180712.aspx) ein, dass BEC-Betrug 12,5 Milliarden USD an Verlusten auf der ganzen Welt in den letzten fünf Jahren zur Folge hatte. Die Leistung von DMARC zur Verringerung von BEC und zur Generierung einer wesentlichen Investitionsrendite für Unternehmen, die diese Spezifikation einsetzen, wird durch aktuelle Forschungen der GCA nachgewiesen. Der im vergangenen Monat veröffentlichte Bericht (https://www.globalcyberalliance.org/dmarc-economic-benefits-report/) zeigt, dass die 1.046 Domains, die DMARC zur Quarantäne oder Zurückweisung praktizieren und den DMARC Setup-Guide von GCA (https://dmarcguide.globalcyberalliance.org/#/) nutzen, schätzungsweise 19 bis 66 Millionen USD allein im Jahr 2018 einsparen werden, indem sie BEC begrenzen. Diese Organisationen werden Jahr um Jahr davon profitieren, wenn sie ihre Nutzung von DMARC beibehalten. Falls die genannten 1.046 Domains DMARC für fünf Jahre einsetzen, werden die kumulierten Einsparungen mit großer Wahrscheinlichkeit die Summe von 100 Millionen USD übertreffen. Informationen zur Global Cyber Alliance Die Global Cyber Alliance (GCA) ist ein internationales, branchenübergreifendes Projekt, das gegen Cyber-Risiken vorgehen und unsere vernetzte Welt verbessern will. Wir erreichen unser Ziel, indem wir globale Gemeinschaften vereinen, konkrete Lösungen umsetzen und deren Wirkung messen. Erfahren Sie mehr unter www.globalcyberalliance.org. Pressekontakt: Adam Benson, adam@vrge.us Original-Content von: Global Cyber Alliance, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de