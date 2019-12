Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) – Seit Golden Agri-Resources (GAR) 2017 100 Prozent „Nachverfolgbarkeit zur Plantage“ (Traceability To Plantation, TTP) für Mühlen im Besitz von GAR erreicht hat (https://goldenagri.com.sg/sustainability/supply-chain/traceability/), hat das Unternehmen mit Drittanbietern zusammengearbeitet, um diesen zu helfen, ihrerseits vollständige Nachverfolgbarkeit zu erreichen. Als neuer Meilenstein haben Ende 2019 nunmehr über 80 Prozent dieser Mühlen ihre Ziele einer vollständigen Nachverfolgbarkeit erreicht. Das bedeutet, dass GAR auf dem Weg ist, sein Ziel einer vollständig nachverfolgbaren Lieferkette für Palmerzeugnisse bis Ende 2020 zu erreichen. Um die Multimedia-Presseerklärung anzuzeigen, bitte hier klicken: https://www.prnasia.com/mnr/goldenagri2_201912.shtml „Wir haben unsere gemeinsamen Anstrengungen mit Interessengruppen und Drittparteien zur Schulung von Lieferanten intensiviert. Zusammen haben wir Programme zur Lieferanten-Einbeziehung entwickelt, die bedeutende Faktoren unseres Erfolgs sind“, so Agus Purnomo, Managing Director des Bereichs „Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement“ bei GAR. TTP (https://goldenagri.com.sg/sustainability/supply-chain/traceability/) bietet Käufern die Gewissheit, wo und wie ein Palmöl gewonnen wurde. Das Verfahren der TTP-Einbeziehung trägt auch zur Transformation der Lieferkette bei, denn es hilft Lieferanten, einschließlich Kleinbetrieben, verantwortungsvolle Praktiken anzunehmen und zu verbessern. Es entspricht Ziel 12 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html) – „Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen“. Und es verbessert die Existenzgrundlage von Kleinbetrieben, indem es ihren Zugang zu Märkten ausweitet. Das „Ksatria Sawit“-Programm (https://goldenagri.com.sg/creating-responsible-pal m-oil-warriors-with-ksatria-sawit/), das 2019 eingeführt wurde, ist ein Beispiel für diese erfolgreiche Zusammenarbeit. GAR, in Kooperation mit der Agrotech-Firma Koltiva (https://koltiva.com/), will Gebiete erreichen, in denen Lieferanten hauptsächlich von Kleinbetrieben statt großen Plantagen kaufen, und schult diese Lieferanten dann dahingehend, wie sie die vielen Vertreter und Farmer, von denen sie etwas beziehen, nachverfolgen können. „Das Programm konzentriert sich darauf, Lieferanten zu ermutigen und zu befähigen, ihre operativen Verfahren nachverfolgbar zu machen. Wir machen Lieferanten mit unserem Partner Koltiva bekannt, um ihnen detaillierte Kenntnisse und Informationen zum Verfahren des Lieferketten-Mappings zu vermitteln, und darüber, wie sie über die App und Software die Herkunft eines Produkts korrekt verifizieren können. Koltiva wird dann eng mit den Lieferanten zusammenarbeiten, um deren Lieferkette abzubilden“, so Purnomo. Die „Ksatria Sawit“-Workshops zogen 2019 in acht Städten Indonesiens – Indragiri Hulu, Pekanbaru, Medan, Lampung, Bangka, Jambi, Bangko und Pasaman – über 200 Teilnehmer an. Damit bekennen sich nun über 60 Mühlen, 1.200 Händler und 50.000 Farmer in Indonesien dazu, vollständig nachverfolgbares Palmöl zu produzieren. Mit seinen derzeitigen Lieferanten arbeitet GAR weiter über schon bestehende Einbeziehungsprogramme zusammen – darunter über ein landesweites Lieferkettenforum namens SMART SEED (https://www.smart-tbk.com/program-desa-makmur-peduli-api-dmpa/), das in Pekanbaru stattfindet, und ein regional angelegtes Schulungsprogramm zum Thema Nachhaltigkeit namens „SMART SPOT“ (Sustainable Palm Oil Training (Schulung zu nachhaltigem Palmöl)) in Pangkalan Bun, Aceh Singkil und Langkat. Auch führt das Unternehmen maßgeschneiderte Schulungsprogramme durch, die auf den Wünschen einzelner Lieferanten basieren. Dieses Programm – „SMART STAR“ genannt – wurde 2019 für zwei Lieferanten durchgeführt. GAR stattet den Anlagen seiner Lieferanten regelmäßig Besuche ab. Zwischen 2015 und 2019 wurden so 160 Mühlen besucht. All diese Anstrengungen sind entscheidende Beiträge dafür, nicht nur GARs eigene Palmöl-Lieferkette zu transformieren, sondern die Branche in Indonesien allgemein. Video – https://mma.prnewswire.com/media/1060075/GAR.mp4 Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1060079/Ksatria_Sawit_workshop.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1060080/Data_input_with_palm_ oil_agent.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1060080/Data_input_with_palm_oil_agent.jpg) Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1060081/site_visit_GAR_Supplier.jpg Pressekontakt: Wulan Suling wulan.suling@sinarmas-agri.com +62-818-909900 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80397/4480872 OTS: Golden Agri Original-Content von: Golden Agri, übermittelt durch news aktuell

