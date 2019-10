Schanghai (ots/PRNewswire) – Am 16. Oktober feierte die Goodbaby Group ihr 30-jähriges Jubiläum und lancierte an der China Kid Expo in Shanghai neue Produkte, die vom niederländischen Illustrator Rick Berkelmans gestaltet wurden. Die neuen Produkte sind Teil der neuen Strategie des Unternehmens, die darin besteht, ein geschäftliches Umfeld aufzubauen, das die Anforderungen einer neuen Kundengeneration erfüllt und mehr Möglichkeiten für Geschäftspartner bietet. An der diesjährigen Expo wählte Goodbaby einen brandneuen Ansatz in Form verschiedener Themen und Szenarien, die auf die Bedürfnisse von jungen Kunden abgestimmt sind. Diese neue Art der Präsentation offenbart ebenfalls Änderungen in der Geschäftsstrategie von Goodbaby. Der Fokus wurde auf vier Arten verändert: von einer Markenorientierung hin zu einer Kundenorientierung, von einer Ressourcenorientierung hin zu einer Fähigkeitenorientierung, vom Betreiben einer Lieferkette hin zum Betreiben einer Plattform und schließlich, als wichtigster Punkt überhaupt, von der Schaffung eines Produktwerts hin zur Schaffung eines Mehrwerts für die Gesellschaft. Während eines Gesprächs über die Zusammenarbeit mit Rick Berkelmans erklärte CEO Jiang Rongfen, dass Goodbaby, um die Millennial-Generation für sich zu gewinnen, ihr ursprüngliches Markenprofil umformen will. Deshalb hat Goodbaby eine kreative Plattform eingeführt, um professionelle Designer aus aller Welt anzuziehen, die das Markenprofil modischer und jünger gestalten sowie die neue Luxus-Produktlinie aufbauen sollen. In Einklang mit der kreativen Plattform gab Goodbaby im August ebenfalls eine strategische Zusammenarbeit mit Istituto Marangoni bekannt, der bekannten Mode- und Design-Schule in Italien. Neben den oben genannten Maßnahmen führte Goodbaby ebenfalls ein neuartiges Konzept für ein Einzelhandelsgeschäft ein. Das neue Geschäft umfasst verschiedene frische Elemente wie beispielsweise virtuelle Realität (VR). Gemäß Jiang Rongfen wird Goodbaby das neuartige Einzelhandelsgeschäft im Einkaufszentrum Shanghai Qibao Vanke eröffnen. In diesem Geschäft wird Goodbaby mit dem japanischen Partner YanJiYou zusammenarbeiten, um kulturelle Elemente mit eigenen Produkten zu vermischen und so ein frisches Einkaufserlebnis für junge Eltern zu schaffen. Song Zhenghuan, Präsident der Goodbaby Group, betonte, dass die wichtigste Errungenschaft von Goodbaby in den letzten 30 Jahren die Tatsache ist, dass das Unternehmen zu einer weltweiten Marke geworden ist. In den nächsten 30 Jahren wird sich Goodbaby darauf konzentrieren, ein geschäftliches Umfeld aufzubauen und in verschiedene Wirtschaftsbereiche vorzudringen, darunter Waren, Dienstleistungen, Gesellschaftsleben, Medizin, Ausbildung, Sport sowie Unterhaltung. Dieses Umfeld könnte umfangreicher Kundenanforderungen erfüllen. Außerdem wird Goodbaby reichlich Mittel und Support für verschiedene Lieferanten sowie Geschäftspartner nachhaltig bereitstellen. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1013286/Goodbaby.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1013287/Goodbaby_Kid_Expo.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1013285/Goodbaby_CEO.jpg Pressekontakt: Ling Li +86-512-55208888 Original-Content von: Goodbaby International Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de