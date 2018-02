Stuttgart (ots) – Gegen gesundheitsschädliche Dieselabgase demonstrieren 40 Greenpeace-Aktivisten heute mit einer Performance auf Deutschlands schmutzigster Straße, dem Neckartor in Stuttgart. In weißen Ganzkörperanzügen stellen sie symbolisch auf zwei der sechs Fahrspuren eine Gruppe Atemwegserkrankter dar, die vor schmutziger Stadtluft flieht. Die Flüchtenden husten und ringen um Luft, bis Sauerstoffmasken sie wieder atmen lassen. Die Aktivisten fordern auf Schildern „Saubere Luft ist unser Recht“ und „Lasst uns Luft zum Atmen“. An diesem Donnerstag wird ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu drohenden Fahrverboten für Diesel-Pkw erwartet. „Die Bundesregierung drückt sich davor, schmutzige Autos aus Innenstädten fern zu halten. Deswegen müssen jetzt Richter entscheiden, wie Menschen vor giftigen Autoabgasen geschützt werden“, sagt Niklas Schinerl, Verkehrsexperte von Greenpeace. „Nur mit Fahrbeschränkungen wird sich die Luft in den Städten schnell genug verbessern. Es ist Aufgabe der nächsten Bundesregierung, den Autofahrern endlich Klarheit zu verschaffen.“ Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Donnerstag, ob Städte mit besonders hoher Stickoxid-Belastung Fahrverbote für Diesel-Pkw verhängen können. In etwa 70 deutschen Städten wurde auch im vergangenen Jahr der EU-Grenzwert für das hauptsächlich aus Diesel-Pkw stammende Reizgas Stickstoffdioxid (NO2) überschritten. Weil die Bundesregierung keine Lösung für dieses seit Jahren bestehende Problem parat hat, droht Deutschland eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und potenziell hohe Strafzahlungen. Kurzfristig senken lassen sich die zu hohen NO2-Konzentrationen nur, wenn Diesel-Pkw die Zufahrt verwehrt wird. Dies hat ein Gutachten des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg für Stuttgart bereits im Jahr 2016 festgestellt. NO2 erhöht Risiko für Asthma und Lungenkrebs Die Gesundheitsrisiken durch Stickoxide vor allem für Kinder wurden in mehreren Studien nachgewiesen. Bereits ein um zehn Mikrogramm erhöhter Wert steigert die Wahrscheinlichkeit für ein Kind, an Asthma zu erkranken, um 15 Prozent. Am Neckartor wurde der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im vergangenen Jahr um mehr als 30 Mikrogramm überschritten. Auch in Dutzenden anderen Städten liegen die Belastungen deutlich über dem Grenzwert. Pressekontakt: Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte vor Ort an Niklas Schinerl, Tel. 0151 6282 0237, oder Pressesprecherin Cornelia Deppe-Burghardt, Tel. 0151 1453 3087. Fotos unter Tel. 0174 1313 323, Videomaterial unter Tel. 0175 589 1718. Mehr Infos im Internet: www.greenpeace.de. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618340, E-Mail presse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter: http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook: www.facebook.com/greenpeace.de. Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de