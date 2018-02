Mehr SOS-Infos http://ots.de/wJPI0y · Athen (ots) – Die Lage der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos ist verzweifelt: Allein im berüchtigten Flüchtlingslager Moria sitzen 5500 Menschen fest. Am schlimmsten sei die Situation für Kinder, warnen die SOS-Kinderdörfer weltweit: 2000 harren in Moria aus, darunter 400 unbegleitete Minderjährige. Sie leiden unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, Gewalt und sexuellen Übergriffen. Hinzu kommt die Kälte: „Die Zelte sind unbeheizt, das Wasser eiskalt, es gibt kaum Decken“, sagt George Protopapas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Griechenland. „Für Kinder ist dieser Ort die Hölle.“ Aufgrund der ausweglosen Lage der Lagerinsassen käme es immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. „Wenn die Menschen der Kälte weiterhin schutzlos ausgeliefert sind, wird die Lage komplett eskalieren“, sagt Protopapas. „Für Kinder ist diese Situation inakzeptabel. Viele von ihnen sind in einem schockierenden psychischen Zustand, nicht ausreichend vor der Kälte geschützt und in erhöhter Gefahr, Opfer von Missbrauch und Gewaltverbrechen zu werden.“ Die Menschen lebten wie in einem Gefängnis, nur dass nicht annähernd klar sei, wie lange sie eingesperrt blieben. „Familien und Kinder werden hier über Monate, teilweise Jahre zusammengepfercht und festgehalten. Sie müssen hier Asyl beantragen. Aber die Bearbeitung der Anträge geht extrem langsam voran“, sagt Protopapas. Pressekontakt: Boris Breyer Medienkommunikation SOS-Kinderdörfer weltweit Tel.: 089/179 14-287 E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org www.sos-kinderdoerfer.de Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de