Kreis RD – Osterrönfeld: Großfeuer vernichtet Halle – Keine Verletzen, hoher Sachschaden – Ort: Osterrönfeld, Werner-von-Siemens Straße 60

Datum: 12.8.2018, 14.30 Uhr

Fotos: Thomas Nyfeler

Text: Maria NyfelerOsterrönfeld – (mny) Am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr ging bei der Leitstelle Mitte ein Notruf ein. In einer Halle eines Fahrzeughändlers in der Werner-von-Siemens Straße in Osterrönfeld war ein Feuer ausgebrochen. Der Inhaber hatte die Halle nur kurz verlassen, bei seiner Rückkehr sah er schon offene Flammen. „Der Besitzer hat alles richtig gemacht und sofort die Feuerwehr alarmiert. Eine so große Halle mit 12 mal 25 Metern hätte man nicht selbst löschen können. Zum Glück gab es keine Verletzten. „, berichtet Siegfried Brien, stellvertretender Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehren schlugen bereits die Flammen aus dem Dach. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da die metallenen Außenwände zunächst nicht überwunden werden konnten, später wurden sie mithilfe einer Kettensäge und eines Baggers eingerissen, um ins Innere der Halle zu gelangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung löschten die Kameraden unter schwerem Atemschutz, teilweise kam auch Löschschaum zum Einsatz.

Ein Gebäude des Nachbargrundstückes, sowie das hölzerne Wohnhaus des Eigentümers, das sich in unmittelbarer Nähe befand, konnte, dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren, vor den Flammen geschützt werden. Nur die zerbrochenen Fensterscheiben zeugten von der großen Hitze. Eine, direkt an der Halle abgestellte Yacht wurde, in noch nicht abschätzbaren Ausmaß, in Mitleidenschaft gezogen. Die Halle sowie alle sich darin befindlichen Gegenstände erlitten einen Totalschaden. Insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte von freiwilligen Feuerwehren sowie dem Rettungsdienst im Einsatz, dazu die Polizei, die das Gebiet weiträume absperrte. Die Brandursache sowie der Gesamtschaden wird nun ermittelt.