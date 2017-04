Grüne Jugend Lübeck hat sich neu gegründet – In einer Mitgliederversammlung am Mittwoch haben sich sechs grüne Mitglieder zusammengeschlossen und gemeinsam einen neuen Vorstand gewählt. In Zukunft wird die Arbeit von den Sprechern Lisa-Marie Schrauf und John-Paul Eppert geleitet. Der neue Schatzmeister Bruno Hönel und die Beisitzerin Insa-Charlotte Bahnsen komplettieren den Vorstand.

Die Grüne Jugend in Lübeck versteht sich als Jugendorganisation der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN mit einer grundsätzlich ähnlichen politischen Programmatik, allerdings ohne dabei in ihren Aktionen weisungsgebunden zu sein. In Zukunft sind Veranstaltungen geplant, welche sowohl klassische grüne Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und die Öffnung der Ehe bedienen, aber auch immer wieder klar Kante zeigen wollen gegen Intoleranz, Rassismus und Ausgrenzung.

Dazu ergänzt der Schatzmeister Bruno Hönel: „Wir freuen uns über die Neugründung und Revitalisierung der Grünen Jugend in Lübeck. In der Zukunft wollen wir eng verzahnt mit dem Lübecker Kreisverband und der Grünen Jugend Schleswig-Holstein sowie der grünen Bürgerschaftsfraktion zusammenarbeiten und für grüne Werte kämpfen und streiten. Dabei möchte ich aber unsere Unabhängigkeit von der Partei betonen! Die Grüne Jugend wird ab sofort versuchen, durch regelmäßige Aktionen auf wichtige Themen und Probleme aufmerksam zu machen und Stellung zu beziehen. Dabei hoffen wir auf rege Partizipation und Interesse von jungen politisch interessierten Menschen.“

Interessierte können sich auf der Homepage der Grünen Jugend Lübeck (www.gj-luebeck.de), aber auch auf Facebook , Twitter und Instagram über unsere politischen Ziele und Inhalte und Termine informieren und sich bei Fragen, Anmerkungen und Wünschen auch gerne direkt an die Mitglieder des Vorstandes wenden.