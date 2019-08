Grüne: OASE soll Nachbarschafts-Treff werden · Die GRÜNE Stadtteilgruppe im Hochschulstadtteil setzt sich dafür ein, dass die ehemalige „OASE“ zum Nachbarschaftszentrum und Ort der Begegnung für die Bewohner und Bewohnerinnen wird.„Es ist unverständlich, dass es in unserem Stadtteil, in dem fast 8.000 Menschen leben, keine Möglichkeit gibt, sich kostenfrei zu sozialen und kulturellen Aktivitäten zu treffen. So etwas sollte in Lübeck in keinem Stadtteil fehlen. Warum also wurde dies bisher nicht umgesetzt? Die ursprünglichen Planungen der Entwicklungsgesellschaft HEG hatten im Stadtteilzentrum Räume für „selbstorganisierte Nutzungen“ vorgesehen, wir sollten diese nun endlich einfordern“, sagt Anka Grädner, GRÜNES Bürgerschaftsmitglied und selbst Anwohnerin im Hochschulstadtteil.

„Ein Ort der Begegnung ist wichtig, um Gemeinsamkeiten aufzubauen. Der zwischenmenschliche Kontakt und Austausch bildet auch die Grundlage, um gemeinsame Verantwortung für den Stadtteil und die vorhandenen Probleme zu entwickeln“, befindet die GRÜNE Stadtteilgruppe. „Es wurden bereits viele Wünsche an uns herangetragen wie z. B. von einer Selbsthilfegruppe für Senioren, einem kleinen Chor, und diversen Initiativen, die sich über die Anliegen im Stadtteil austauschen

möchten und ortsnah keinen Raum finden.“

Die GRÜNE Stadtteilgruppe wird am 14. September von 11-13 Uhr einen Info-Stand machen, um weitere Meinungen und Ideen der Bewohner und Bewohnerinnen zu diesem und weiteren Themen zu sammeln (wo und weitere Termine unter: https://www.gruene-luebeck.de/termine/).