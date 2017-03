Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz kooperiert mit Handwerksunternehmen aus Krummesse – Die Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz (GGMS) will in der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern enger mit Betrieben zusammenarbeiten, um die Jugendlichen praxisnah auf den Eintritt in die Arbeitswelt vorzubereiten.

Im Rahmen des Projekts „Regionale Fachberatung Schule-Betrieb“ schließt sie dazu eine Kooperationsvereinbarung mit Automobile Koglin sowie dem Baugeschäft Meissner. Am Montag, 13. März 2017 kommt es in der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz zur offiziellen Unterzeichnung

Über die individuellen Inhalte der Vereinbarung und die Erwartungen, die sowohl Schule als auch Unternehmen daran knüpfen, berichten Sabrina Freier, Schulbeauftragte für Berufsorientierung der GGMS Stecknitz, sowie von betrieblicher Seite Marco Konstanti, Inhaber der Firma Automobile Koglin, und Marion und Wolfgang Scharfenberg, Geschäftsführer des Baugeschäftes Manfred Meißner. Die Fachberaterin Schule-Betrieb der Handwerkskammer Lübeck, Katrin Bietz, informiert über die Zielsetzung solcher Partnerschaften.

Das Gemeinschaftsprojekt „Regionale Fachberatung Schule-Betrieb“ der Handwerkskammer Schleswig-Holstein und der IHK Schleswig-Holstein ist Teil der „Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft“. Es wird gefördert vom Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein. Das Projekt dient der Intensivierung und Systematisierung von Kontakten zwischen Schulen und Betrieben zur Verbesserung der Berufswahlkompetenz und der Ausbildungsfähigkeit der Schulabgänger. Durch die praxisnahe Berufsorientierung sollen Jugendliche besser auf den Arbeitsmarkt und auf die Anforderungen in der Wirtschaft vorbereitet werden.

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Für weitere Fragen steht Ihnen Katrin Bietz (Tel. 0451/1506-251, E-Mail: kbietz@hwk-luebeck.de) jederzeit gerne zur Verfügung.