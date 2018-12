Hagenow (ots) – Die körperliche Leistungsfähigkeit (KLF) der Rekrutinnen und Rekruten des Deutschen Heeres soll gesteigert werden. Dazu wird die Grundausbildung neugestaltet, sie erhält einen erhöhten Sportanteil. Der Pilotdurchgang im Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow wurde erfolgreich abgeschlossen. Absicht des Inspekteurs des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, ist es, dieses Modell ab Mai 2019 in allen Grundausbildungskompanien und ab Juli 2019 in der Führernachwuchsausbildung einzuführen. Der Kommandeur des Hagenower Bataillons, Oberstleutnant Alexander Billung Radzko, zog ein durchweg positives Resümee. In seinem Bataillon durchliefen von Juni bis August 46 Rekruten eine Grundausbildung mit einem deutlich erhöhten Sportanteil. „Das Ziel war klar gesteckt. Über den Sport und der damit einhergehenden Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit wollen wir unsere jungen Soldaten schon vom ersten Tag an in der Grundausbildung besser auf den fordernden Dienst im Deutschen Heer vorbereiten“, so Radzko. zum Beitrag: http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktue ll.nachrichten.jahr2018.dezember2018&de.conet.contentintegrator.portl et.current.id=01DB050000000001%7CB75CLQ339DIBR Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 – 58 – 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de