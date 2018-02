Rödental (ots) – Um ihren Sammlern im digitalen Zeitalter der Online-Bestellungen und Social Media eine lautere Stimme zu geben, werden die amerikanischen Hummel-Sammler bald eine „Stimme“ im Unternehmen selbst haben. Die Hummel Manufaktur GmbH in Kulmbach expandiert ihre Vertriebs- und Kundenaktivitäten im historischen Heimatort der Hummel Manufaktur in Rödental in Bayern. Die Hummel Manufaktur GmbH gab den Kauf der exklusiven Vertriebsaktivitäten und des Hummel-Club-Managements in Nordamerika bekannt, welche bisher von Newboden LLC. betrieben wurden. „Mit diesem Kauf engagieren wir uns mit aller Kraft dafür, dass die Original Hummel-Figuren gesichert ein langes Leben haben werden“, so Bernd Förtsch, der Eigentümer und Geschäftsführer der Hummel Manufaktur. Alle bestehenden Geschäftsaktivitäten mit Kunden, insbesondere mit den Hummel-Clubmitgliedern werden fortgeführt und die Kunden werden wie bisher gewohnt das gesamte Figuren-Sortiment kaufen können. Für eine Übergangsperiode bis Ende April 2018 werden bestehende sowie neue Aufträge bearbeitet und in Zusammenarbeit zwischen Newboden und der Hummel Manufaktur ausgeliefert. Ab Mai 2018 werden alle Vertriebs- und Lieferaktivitäten für Nordamerika durch die Hummel Manufaktur direkt von Nordamerika aus durchgeführt. Die Übernahme der Geschäftstätigkeiten von Newboden durch die Hummel Manufaktur stellt sicher, dass Hummel-Kunden in Nordamerika auch in Zukunft die neueste und beste Qualität an handgefertigten Produkten der Hummel Manufaktur erwerben können. Bernd Förtsch, CEO der Hummel Manufaktur, meint dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Newboden und seinen Managern Ken LeFevre und Charles Harley im Sinne aller Hummel-Kunden in Nordamerika einig wurden. Schließlich ist es unser gemeinsames Interesse und Ziel, die Hummel wieder zurück zu ihrer alten Stärke zu führen. Ich bin überzeugt, dass wir uns auf dem besten Weg dahin befinden!“ Mr. LeFevre, CEO von Newboden, fügt hinzu: „Wir sind sicher, dass die Marke Hummel mit dem Transfer der Vertriebsaktivitäten zur Hummel Manufaktur ihre frühere Wertigkeit zurückerlangt. Wir glauben, dass wir mit Bernd Förtsch und seinem Team einen Partner gewonnen haben, der die gleiche Philosophie verfolgt wie wir. Er versteht die Hummel-Welt und die Bedürfnisse ihrer großen Fangemeinde in Nordamerika. Das lag uns ganz besonders am Herzen. Wir sind zuversichtlich, dass unter der Führung des Teams von Bernd Förtsch die besten Jahre für die Marke Hummel erst noch bevorstehen!“ Über die Hummel Manufaktur GmbH Entworfen wurden die Figuren von der Franziskaner-Schwester Maria Innocentia Hummel, deren Namen sie auch tragen. Dargestellt werden Kinder beim Spielen und in anderen, teils auch humorvollen Alltagssituationen. Bereits seit dem Jahr 1935 werden die Porzellan-Figuren in Rödental hergestellt. Dabei wird bei der gesamten Fertigung besonders viel Wert auf traditionelle Handwerkskunst gelegt. Die Hummel-Figuren werden von Sammlern auf der ganzen Welt geschätzt und erfreuen sich insbesondere in den USA großer Beliebtheit. Die Hummel Manufaktur GmbH, Kulmbach, hat die Vermögenswerte und das Inventar zur Produktion der bekannten Hummel-Figuren von der insolventen Hummel Manufaktur GmbH, Coburg übernommen. Pressekontakt: Unternehmen Thomas Eidloth 09221-9051-233 thomas.eidloth@hummelfiguren.com Quadriga Communication GmbH Kent Gaertner 030-30 30 80 89 – 13 gaertner@quadriga-communication.de Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de