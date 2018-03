Peking (ots/PRNewswire) – Hainan Airlines – eine Geschäftseinheit der HNA Group und Festlandchinas einzige Fluglinie, die von Skytrax mit fünf Sternen bewertet wird – hielt heute in der irischen Botschaft in Peking eine Pressekonferenz, auf der es die Einführung neuer Direktflüge zwischen Peking, Dublin und Edinburgh bekanntgab. Geplantes Startdatum der Flüge ist der 12. Juni. Auf den jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag geflogenen Strecken – die ersten Direktflüge, die von Peking nach Dublin und Edinburgh angeboten werden – wird ein Großraumflugzeug vom Typ „Airbus A330“ zum Einsatz kommen. Auf einer Feier in der irischen Botschaft in Peking unterzeichnete Hainan Airlines Kooperationsvereinbarungen mit den Flughäfen Dublin und Edinburgh, mit Tourism Ireland sowie VisitScotland – mit dem Ziel, eine führende Rolle bei der Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen China, Irland und Schottland zu spielen. Simon Coveney, Irlands stellvertretender Premierminister und Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel; Eoin O’Leary, der irische Botschafter in China; Martyn Roper, der britische Botschafter in China; und Bao Qifa, Vorsitzender von Hainan Airlines, nahmen neben weiteren Gästen an der Bekanntgabe teil. Irlands stellvertretender Premierminister Simon Coveney: „Ich freue mich sehr darüber, dass Hainan Airlines den ersten Nonstop-Service zwischen Peking und Dublin einrichtet. Damit entsteht eine bequeme, direkte Verbindung zwischen beiden Ländern für Touristen, für im Ausland Studierende sowie für nach China und Irland reisende Geschäftsleute. Der neue Service wird die bilateralen Beziehungen beider Länder deutlich weiterentwickeln und auch die Verbindung zwischen Dublin und Edinburgh weiter stärken.“ Hainan Airlines-Vorsitzender Bao Qifa: „Als Marke des Vertrauens und Fünf-Sterne-Fluglinie handelt Hainan Airlines nach seinem Leitbild, das Leben der Menschen zu verbessern. Die Strecke „Peking-Dublin-Edinburgh“ wird nicht nur eine bequeme Lösung für Touristen sein. Sie wird den Partnern auch die Kultur des Anderen besser erschließen – wird in China, Großbritannien und Irland zu wirtschaftlichem Wachstum beitragen.“ Der Flugplan von Hainan Airlines für die Strecken Peking-Dublin-Edinburgh: Flug-Nr. Flugzeug Tage Abflugsstadt Abflugszeit Ankunftszeit Ankunftsstadt HU749 330 Dienstag/Samstag Peking 1:30 Uhr 6:00 Uhr Edinburgh HU749 330 Dienstag/Samstag Edinburgh 8:00 Uhr 9:10 Uhr Dublin HU750 330 Dienstag/Samstag Dublin 11:10 Uhr 5:00 Uhr +1 Peking HU751 330 Donnerstag/Sonntag Peking 1:30 Uhr 6:00 Uhr Dublin HU751 330 Donnerstag/Sonntag Dublin 8:00 Uhr 9:10 Uhr Edinburgh HU752 330 Donnerstag/Sonntag Edinburgh 11:10 Uhr 5:00 Uhr +1 Peking (Hinweis: Zur Bestätigung können konkrete Flugpläne auf der offiziellen Website von Hainan Airlines abgeglichen werden.) Informationen zur HNA Group Die HNA Group ist ein Global-Fortune-500-Unternehmen, das sich auf Luftfahrt-, Tourismus-, Logistik- und Finanzdienstleistungen konzentriert und weltweit in hohem Maße engagiert ist. Seit ihrer Gründung im Jahre 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen auf der Insel Hainan ansässigen Fluglinie in Südchina zu einem weltweit operierenden Unternehmen mit Vermögenswerten von über 145 Mrd. US-Dollar und Jahreseinnahmen von über 100 Mrd. US-Dollar (Daten für 2017) gewandelt – hauptsächlich dabei in Amerika, Europa und Asien. HNAs Tourismusgeschäft ist ein schnell wachsender, vertikal integrierter „Global Player“ mit marktführenden Positionen bei Luftfahrt-, Hotel- und Reisedienstleistungen. HNAs Logistikgeschäft ist eine führende Größe in der Logistik und im Lieferkettenmanagement – mit Fähigkeiten in den Bereichen Versand, Anlagenherstellung, Seetransport, Drittpartei-Zahlungsplattformen und Projektfinanzierung. Bei den Finanzdienstleistungen ist die HNA Group Chinas größtes bankfremdes Leasingunternehmen und ein führender Anbieter vielfältiger Geschäftsformen auf den Feldern Anlagenleasing, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Investment-Banking und Darlehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hnagroup.com. Informationen zu Hainan Airlines Hainan Airlines Holding Co., Ltd, eine Geschäftseinheit der HNA Group, wurde im Januar 1993 gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einer der drei sichersten Fluglinien der Welt entwickelt, und einer der weltweit neun Fluglinien, die von Skytrax mit fünf Sternen bewertet werden („Five Star Award“). Das Unternehmen setzt sich engagiert ein, Passagieren umfassende Flugdienstleistungen anzubieten. Die Flotte von Hainan Airlines besteht hauptsächlich aus Flugzeugen der Typen „Boeing 737“, „Boeing 787“ und „Airbus 330“. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Hainan Airlines unter www.hainanairlines.com. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/654769/Hainan_Airlines_Dub lin_Edinburgh.jpg Pressekontakt: Zhangjian +86-898-6996-5121 Original-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de