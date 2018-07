Haikou, China (ots/PRNewswire) – Hainan Airlines und BBC Global News haben heute auf einer besonderen Unterzeichnungszeremonie in der Firmenzentrale der BBC in London eine bedeutende neue Vereinbarung unterschrieben, um ihre Kooperation zu feiern. Yufei Wang, Vice President des Bereichs Branding bei Hainan Airlines, und Jim Egan, CEO von BBC Global News, sprachen über die Wichtigkeit dieser strategischen kommerziellen Kooperation, durch die BBC StoryWorks, der preisgekrönte Bereich für Inhaltsmarketing von BBC Global News, digitale und Video-Inhalte für Hainan Airlines produzieren wird – Inhalte für den Start dessen neuer Strecke und über die Schönheit seiner Zielorte. Jim Egan: „Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit einem so prestigeträchtigen chinesischen Unternehmen wie Hainan Airlines fortsetzen zu können. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und kreative Inhalte zu entwickeln und umzusetzen, die die Marke und Dienstleistungen von Hainan Airlines für unser weltweites Publikum mit Leben erfüllen.“ Yufei Wang: „Metaphorisch ausgedrückt, hat Hainan Airlines eine ‚Luftbrücke‘ geschlagen, indem es verschiedene Städte und Regionen der Welt verbindet; und BBC Global News hat eine ‚Kulturbrücke‘ geschlagen, indem es in besonderen authentischen Beiträgen über die Vielfalt der Welt berichtet. Unsere Kooperation wird nicht nur den kulturellen Austausch und die Integration zwischen China und dem Vereinigten Königreich fördern. Sie wird auch dazu beitragen, eine gesunde und engere Beziehung zwischen beiden Ländern zu kultivieren. Unterstützt von den Inhalten, die BBC StoryWorks erstellen wird, planen wir, unseren Einfluss weltweit auszuweiten, indem wir immer mehr Reisende auf unsere Dienste aufmerksam machen.“ BBC WORLD NEWS UND BBC.COM BBC World News und BBC.com – die kommerziell finanzierten, rund um die Uhr in englischer Sprache sendenden Nachrichtenplattformen der BBC – sind das Eigentum und werden betrieben von BBC Global News Ltd. Das Fernsehangebot von BBC World News steht in über 200 Ländern und Gebieten weltweit und in über 454 Millionen Haushalten und 3 Millionen Hotelzimmern zur Verfügung. Auch stehen die Inhalte des Kanals auf 178 Kreuzfahrtschiffen, bei 53 Fluglinien (darunter 13, die den Kanal live während des Fluges vertreiben) und über 23 Mobiltelefonie-Netze zur Verfügung. BBC.com bietet aktuelle internationale Nachrichten, detaillierte Analysen und Informationen zu bestimmten Themen – darunter in den Formaten „BBC Capital“, „BBC Culture“, „BBC Future“ und „BBC Travel“ – für PCs, Tablets und Mobilgeräte an. Dabei zählt es jeden Monat über 95 Millionen eindeutige Browser. BBC STORYWORKS BBC StoryWorks ist der Bereich für Inhaltsmarketing von BBC Global News. Vor Ort arbeitende Teams in New York, London, Dubai, Neu-Delhi, Peking, Singapur und Sydney gewährleisten den Zugang zu einem weltweiten Netz kreativer Spitzenleistung und regionalen Expertenwissens. Der Bereich arbeitet mit seinen Kunden daran, kommerzielle Markeninhalte und das Sponsoring von BBC-Redaktionsbeiträgen zu entwickeln und umzusetzen – über die digitalen und Fernseh-Plattformen von BBC Global News sowie über digitale Dienste, die von BBC Studios und BBC World Service erbracht werden. Hainan Airlines Hainan Airlines wurde im Rahmen der „2018 SKYTRAX World Airline Awards“ von SKYTRAX – der führenden Website für die Beurteilung und Einstufung weltweiter Fluglinien und Flughäfen – kürzlich das achte Jahr in Folge als SKYTRAX-Fünf-Sterne-Fluglinie ausgewiesen. Auch ist die Fluglinie auf der Bewertungsskala nach oben geklettert: In der SKYTRAX-Rangfolge der zehn führenden Fluglinien belegt sie 2018 nun den achten Rang. Nach dem Erfolg, die Fluglinie so aufzustellen, dass sie internationale Standards voll erfüllt, hat sich Hainan Airlines aktiv anderen Marktgrößen im Zivilluftfahrtsektor angeschlossen: Das Unternehmen möchte die Entwicklung des Landes unterstützen, während es sich darauf konzentriert, internationale Luftfahrtmärkte für neue chinesische Knotenpunktstädte zu erschließen. In der ersten Jahreshälfte von 2018 nahm das Unternehmen den Betrieb für mehrere internationale Langstrecken auf, darunter Haikou-Sydney, Shenzhen-Brüssel, Shenzhen-Madrid, Changsha-London und Shenzhen-Tianjin-Vancouver. Die Einführung weiterer Strecken, darunter Guangzhou-Tel Aviv, Shenzhen-Zürich und Shenzhen-Wien, soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg Pressekontakt: Jun Zhang +86-18789283662 Original-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de