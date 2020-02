Schwalbach/Ts. (ots) – – Push-to-Talk über Public Safety LTE (PS LTE)(1) – Schutz durch Samsung Knox – Vermarktung über TASSTA ab März 2020 Im Rahmen der internationalen Fachmesse für Innere Sicherheit (GPEC) in Frankfurt stellt Samsung Electronics das Galaxy XCover FieldPro vor. Der jüngste Neuzugang in der Reihe der Samsung Ruggedized Devices ermöglicht in Notfällen und Einsätzen eine stabile und sichere Kommunikation: Dank der Push-to-Talk-Lösung für kritische Kommunikation (Mission Critical Push to Talk (MCPTT)) von TASSTA erhalten Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Sicherheitsbehörden und andere professionelle Nutzer mit Sicherheitsaufgaben Zugang zu einem privaten Rechenzentrum und LTE-Netzwerk(2). Gleichzeitig ist das Smartphone durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und den leistungsstarken Akku ein verlässlicher Begleiter nicht nur bei Außeneinsätzen, sondern auch in der Logistik, in der Produktion und an vielen anderen Orten, an denen rauere Bedingungen herrschen. Um Notfälle und Krisen bewältigen zu können, kann eine effektive und stabile Kommunikation entscheidend sein. Mit dem Galaxy XCover FieldPro hat Samsung ein robustes Smartphone speziell für die Push-to-Talk-Kommunikation (PTT) entwickelt. Über Public Safety LTE (PS LTE) kann eine zuverlässige Verbindung zu einem sicheren, abgekoppelten Netzwerk hergestellt werden, so dass Einsatzkräfte selbst dann miteinander kommunizieren können, wenn das öffentliche Netz überlastet ist. „Die Mission Critical Push-to-Talk-Lösung von unserem Partner TASSTA ermöglicht Notärzten, Polizisten, Feuerwehrmitarbeitern und anderen Rettungskräften, sich untereinander auszutauschen – egal wie groß die Teams sind“, sagt Sascha Lekic, Director IT & Mobile Communication B2B bei Samsung Electronics GmbH. Die Push-to-Talk-Taste ist für einen schnellen Zugriff an der Seite des Smartphones angebracht und auch mit Handschuhen aktivierbar. Im Notfall lässt sich über eine Alarm Taste an der Kopfseite mit einem Knopfdruck Hilfe anfordern, während zeitgleich die Standortdaten per Video und Sprache übermittelt werden. „Verfügbar ist neben einer Mission Critical Push-to-Talk auch eine Lone Worker Protection Lösung,“ so Kaveh Hosseinzadeh, General Manager bei TASSTA GmbH. „Dahinter verbirgt sich eine Personen-Notsignal-Anlage, die Mitarbeiter außer Sicht- und Hörweite oder in riskanten Situationen Schutz bieten kann.“ Die Anwendung von TASSTA entpricht zusammen mit dem Galaxy XCover Field Pro den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (DGUV112-139)(3) für Alleinarbeitsplatzschutz. Leicht zu bedienen, hart im Nehmen Das Galaxy XCover FieldPro ist damit nicht nur auf die Bedürfnisse von Rettungsdiensten und Sicherheitsbehörden zugeschnitten. Vielmehr eignet es sich auch für eine Vielzahl weiterer Einsatzbereiche, in denen ein robustes Smartphone und eine sichere Kommunikation unabdingbar sind – egal ob auf Baustellen, in Industrieanlagen, der Logistik oder in Krankerhäusern. Hart im Nehmen ist das Ruggedized Device außerdem: Es ist IP68(4)-zertfiziert und damit wasser- und staubdicht. Gemäß des US-amerikanischem Militär-Standards MIL-STD-810G(5) trotzt es extremem Wetterbedingungen und rauen Umgebungen sowie Stürzen aus bis zu 1,50 m Höhe. Das kontrastreiche 5,1″ Quad-HD-Display liefert selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ein klares Bild und lässt sich auch mit Handschuhen und bei Nässe bedienen. Tasten auf der Vorderseite ermöglichen zudem eine einfache Navigation und User Experience. Ein leistungsfähiger Akku macht auch lange Einsätze mit und kann, wenn es doch mal länger dauert, ausgetauscht werden(6). Wieder aufladen lässt er sich unter anderem über Pogo-Pins in Verbindung mit einer Akku-Ladestation(7). Ein Fingerabdruckscanner und die Gesichtserkennung für ein berührungsloses Entsperren im Feld bieten Schutz vor Missbrauch. Darüber hinaus schützt Samsung Knox vor dem Abgreifen sowie den Verlust sensibler Daten. In Deutschland wird das Samsung Galaxy XCover FieldPro durch den Samsung Partner und Lösungsanbieter für missionskritische Kommunikation, TASSTA GmbH, vermarktet. Das Ruggedized Device ist ab März 2020 verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 1.199 Euro. Die Fachkonferenz GPEC (General Police Equipment Exhibition & Conference) findet vom 18. bis 20. Februar 2020 in Frankfurt am Main statt. Die nach eigenen Angaben größte geschlossene Spezialmesse Europas für Innere Sicherheit richtet sich auschließlich an Mitarbeiter nationaler und internationaler Polizei- und Sicherheitsbehörden. Samsung ist in diesem Jahr mit einem eigenen Stand vertreten (Nummer A001, Halle 11.0). Gemeinsam mit TASSTA wird das Galaxy XCover FieldPro mit einer Lösung für sichere, mobile Kommunikation auch am Stand D073 in Halle 11.0 der Frankfurter Messe präsentiert. Weitere Informationen finden Sie im Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com/de/samsung-launcht-das-galaxy-xcover-fieldpro. Über TASSTA TASSTA ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit einer eigenen Produktlinie. TASSTA bietet Push-to-Talk Lösungen, eine zertifizierte Personen-Notsignal-Anlage, Messaging Funktionen und Indoor- und Navigations-Lösungen. Eine weitere innovative Lösung ist die zertifizierte 3GPP mission critical System, das Push-to-Talk (MCPTT), Push-to-Video (MCVideo) und missions-kritische Datenübertragung (MCData) vereint. Die innovative Push-to-Talk-Kommunikationslösung erfüllt somit alle Anforderungen an Kommunikation, Organisation und Sicherheit. Die Systeme von TASSTA bestehen aus verschiedenen Arten von Komponenten: T.LION, dem Kommunikationsserver, T.COMMANDER, dem professionellen Konfigurations- und Verwaltungstool, T.RECORDER, der Softwarelösung für die sichere Aufzeichnung, T.FLEX, die auf Clientgeräten wie Smartphones, Tablets, aber auch auf Desktop-PCs ausgeführt wird, T.RODON, unserer Command und Control Center-Desktop-Lösung, und T.BRIDGE als Gateway zu bereits bestehenden Netzwerken. In TASSTA’s Systeme können auch konventionelle Funksysteme integriert werden (wie TETRA, DMR, P25,…). TASSTA vereint alle Vorteile des klassischen Mobilfunks und alles, was moderne Smartphones zu bieten haben. Immer einen Schritt voraus. Über Samsung Electronics Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten im Samsung Newsroom unter news.samsung.com/de. (1) Für die Anwendung ist eine zusätzliche Software eines Drittanbieters erforderlich, die separat erworben werden muss. Zur Ansteuerung der programmierbaren Taste ist der Erwerb einer Knox Plattform for Enterprise Lizenz erforderlich. (2) T.Lion Server und T.Flex Lizenz der TASSTA notwendig (3) Regelwerk des Spitzenverbands Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung zum Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen. Weitere Informationen unter: http://ots.de/caJacV (https://publikationen.dguv.de/regelwerk/regelwerk-nach-fachbereich/persoenlich e-schutzausru-stungen/personen-notsignal-anlagen/1004/einsatz-von-personen-notsi gnal-anlagen)(4) Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM-Karten-/ Speicherkartenhalter muss stets vollständig mit dem Gerät abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann. (5) MIL-STD-810G ist eine Militärnorm, die standardisierte Prüfmethoden festlegt, um die Widerstandsfähigkeit von Endgeräten zu testen (Unter anderem auf folgende Einflüsse getestet: Hoch- und Niedrigtemperatur, Vibration, Luftdruck, Salznebel, Luftfeuchtigkeit, Staub, mechanischer Schock, Einfrieren, solare Einstrahlung). Weitere Informationen unter: http://ots.de/bUJJMF (6) Zusätzlicher Akku separat erhältlich. (7) Als externes Zubehör erhältlich. 