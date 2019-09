Hassel – Staffel 1 · DVD & Blu-ray Veröffentlichung am 16. September · Aktueller Trailer zur freien Verwendung: Hassel: https://youtu.be/HzFoF4YvbW8 Die 10-teilige Serie „Hassel“ ist ein knallharter Cop-Thriller in bester skandinavischer Machart und erinnert mit Ola Rapace („Skyfall – 007“, „Wallander“) als Protagonist Roman Hassel an das ganz große Starkino. Die sehr realistisch anmutende Krimiserie erzählt in zehn Episoden die Kriminalfälle der schwedischen Romanfigur Roman Hassel. Der Detektiv ermittelt in Stockholm, wo die Anzahl der Verbrechen immer weiter zunimmt. In den dunklen Straßen der schwedischen Hauptstadt sind Gewalt und Korruption allgegenwärtig.

Die Staffel läuft aktuell auf Maxdome (später auf Joyn) und ist ab dem 16. September im Homeentertainment-Bereich zu erwerben.

Die Geschichten des Autors Olov Svedelid über den schwedischen Kommissar Roland Hassel begeistern Krimileser bereits seit 1972 weltweit.

Roland Hassel (Ola Rapace), abgebrühter Kommissar in den Vororten Stockholms, ermittelt mit seiner Einheit „Triton“ an der Grenze zur Legalität. Als Yngve Ruda, Roland Hassels Ziehvater und Mentor, brutal ermordet wird, entschließt sich der erschütterte Hassel, seine eigenen Undercover-Ermittlungen aufzunehmen.

Er hat Ruda alles zu verdanken, und so ist Hassel wie besessen von der Idee, dessen Mörder zu finden und ihn zu rächen. Dabei gelten Hassels eigene Regeln: Gerechtigkeit hat für ihn nichts mit Justiz zu tun. Selbst der brüchige Frieden mit seiner Freundin Daniela und deren Tochter Vida steht bei dieser Operation auf dem Spiel. Gefangen in der Abwärtsspirale seiner eigenen Besessenheit, würde er dennoch alles tun, um die Beziehung zu retten, denn noch einen Verlust könnte er nicht verkraften.

Titel: Hassel – Staffel 1

Regie: Amir Chamdin, Erik Eger, Eshref Reybrouck

Darsteller: Ola Rapace, Shanti Roney, Thomas Holmin, Nanna Blondell

Format: TV-Serie / 10 Episoden / 450 Min.

Herkunft: Schweden 2017

Sprache: Deutsche Sprachfassung

FSK: ab 16

VÖ DVD & Blu-ray: 16. September 2019 / Anzahl Discs: 3

Tonformat: Dolby Digital 5.1