Stockholm (ots/PRNewswire) – H&D Wireless hat seine Partnerschaft mit Scania ausgebaut und wird ein weiteres GEPS-Innenortungssystem in Scanias Smart Factory Lab-Konzept in Södertälje installieren. Mit dem Auftrag kann H&D Wireless direkt in der Smart Factory Lab-Anlage weitere Services in seinem Konzept von Flow und Workflow unter Beweis stellen. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg ) GEPS for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) wurde von H&D Wireless speziell für einen höheren Automatisierungsgrad im produzierenden Gewerbe entwickelt. Das System unterstützt die Digitalisierung und Visualisierung physischer Prozesse. Mittels Funkortung und künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht es die Ermittlung und Überwachung von Materialeinsatz, Produktionsengpässen, Ressourcenauslastung und unerwarteten Maschinenausfällen. Ziel ist eine Senkung der Produktionskosten und Vorlaufzeit sowie die Freisetzung von Arbeitskapital. „Wir begrüßen Scanias fortgesetztes Vertrauen in unser Leistungsangebot. So können wir den Nutzen des GEPS-Systems und der zugehörigen Services vorzeigen und weiterentwickeln“, sagte Pär Bergsten, CEO von H&D Wireless. „Wir sind hoch zufrieden über unsere Kollaboration mit H&D Wireless. Unser neues Smart Factory Lab ist eng an die reguläre Produktion angebunden, weshalb sich unsere Produktions- und Logistik-Manager ganz bequem Inspiration einholen können“, sagte Lars Hanson, Projektmanager, Smart Factory Lab, Scania. H&D Wireless AB ist unter der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie zur Veröffentlichung dieser Mitteilung verpflichtet. Die Mitteilung wurde durch die oben genannte Kontaktperson am 2. Oktober 2018 um 8.00 Uhr MEZ zur Publikation übermittelt. Informationen zu H&D Wireless: H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Echtzeitortung (RTLS+GPS), der die Cloud-Plattformen Griffin und GEPS betreibt. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen. Bislang hat es weltweit mehr als 1 Million Wireless-Produkte für IoT-/M2M-Lösungen ausgeliefert. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen für die Digitalisierung und Optimierung physischer Geschäftsprozesse mittels seines Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS(TM)) mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) und Fokus auf Applikationen in Industrie 4.0 sowie Smart Factory. H&D Wireless ist seit dem 22. Dezember 2017 an der Nasdaq First North notiert. www.hd-wireless.com Pressekontakt: Pär Bergsten CEO +46-708-274557 par.bergsten@hd-wireless.se oder sales@hd-wireless.se Original-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de