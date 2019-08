Berlin (ots) – Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der Reform des Bildungs- und Teilhabepakets einen wichtigen Schritt zur Entbürokratisierung. Man werde den Weg zu staatlichen Zuschüssen „mit diesem Schritt massiv entbürokratisieren“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Inforadio vom rbb. Beantragt werden müsse nur der Kinderzuschlag. Dort sei die „Inanspruchnahme-Quote tatsächlich zu niedrig. Deshalb werben wir dafür. Wir werden auch das Antragsformular massiv vereinfachen, auch digitalisieren, damit es wirklich so ist, dass die Hilfen zu den Kindern kommen“, kündigte Heil im Inforadio an. Er betonte, „die Bildungs- und Teilhabeleistungen, die kriegen alle, die Kinder haben im schulfähigen Alter, die entweder Wohngeld beziehen oder Arbeitslosengeld II oder Kinderzuschlag. Und jetzt ist es künftig so, wenn man das Arbeitslosengeld II beantragt, dass ganz automatisch diese Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket als mit beantragt gelten.“ Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de