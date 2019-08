Berlin (ots) – – HelloFresh macht große Fortschritte bei Mission, die Art, wie Menschen essen, zu verändern; die Gesellschaft wird im Jahr 2019 voraussichtlich mehr als 250 Mio. Mahlzeiten ausliefern – Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 37% auf EUR 437 Mio. (31,5% währungsbereinigtes Wachstum im Vorjahresvergleich; Q2 2018: EUR 320 Mio.) – Die HelloFresh Gruppe verzeichnet, im Einklang mit der kommunizierten Prognose, ein positives bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal 2019, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,2% (die bereinigte EBITDA Marge liegt im US-Segment bei 2,9%, im Segment International bei 11,5%) – HelloFresh verengt die Jahresprognose für 2019 auf den oberen Bereich der ursprünglich kommunizierten Prognose HelloFresh SE, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, macht große Fortschritte bei der Mission, die Art, wie Menschen auf der ganzen Welt essen, zu verändern. Die Gesellschaft wird im Jahr 2019 voraussichtlich mehr als 250 Mio. Mahlzeiten ausliefern. Dadurch ermöglicht HelloFresh seinen Kunden Geld beim Einkauf von Lebensmitteln zu sparen und gleichzeitig ein gesünderes Leben zu führen sowie jede Woche Zugang zu hochwertigen und frischen Zutaten zu haben. In einem starken zweiten Quartal war die HelloFresh Gruppe auf bereinigter EBITDA-Ebene erwartungsgemäß zum ersten Mal profitabel. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal auf EUR 437 Mio., was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 37% und währungsbereinigt von 31,5% entspricht. Die Deckungsbeitragsmarge verblieb auf dem bereits im Vorquartal erreichten hohen Niveau von 29,1%, was einem Wachstum von 1,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Aufgrund von starken Ergebnissen in beiden Unternehmenssegmenten, verzeichnet die HelloFresh Gruppe mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,2%, wie erwartet, ihr erstes profitables Quartal auf Gruppenebene. Das US-Segment erreichte eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,9%. Das Segment International war im fünften Quartal in Folge auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel und erreichte eine bereinigte EBITDA-Marge von 11,5%. Das unterstreicht die Attraktivität des Geschäftsmodells, insbesondere in den etablierteren Märkten der Gesellschaft. „Von Anfang an war es unsere Mission, die Art, wie Menschen essen, zu verändern. Jeden Tag bereichern wir das Leben von Millionen von Menschen, indem wir ihnen signifikante Einsparungen ermöglichen, Familien und Freunde zusammenbringen und ihnen gesunde, vollwertige Mahlzeiten direkt nach Hause liefern. Wir schaffen das mit einer Geschwindigkeit, die nur wenige andere Wachstumsunternehmen erreichen können. Das treibt uns bei HelloFresh an und macht uns stolz“, sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh. HelloFresh übernimmt gegenüber seinen Kunden eine wichtige Verantwortung, indem es deren Leben positiv beeinflusst und es ihnen ermöglicht, sich besser und gesünder zu ernähren. Die qualitativ hochwertigen, frischen und leckeren Mahlzeiten bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und tragen zu einem besseren und nachhaltigeren Lebensmittelökosystem bei. HelloFresh verengt die Jahresprognose für 2019 auf den oberen Bereich der ursprünglich kommunizierten Prognose Aufgrund des starken ersten Halbjahres, verengt HelloFresh die Prognose für das Gesamtjahr auf den oberen Bereich der ursprünglichen Prognose. Die Gesellschaft erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von etwa 28% bis 30%. Hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge, verengt HelloFresh die Prognose für das Gesamtjahr 2019 auf -1,0% bis 1,0%. Weitere Informationen sowie alle Tabellen finden Sie unter www.hellofreshgroup.com. Pressekontakt: Saskia Leisewitz Corporate Communications Manager HelloFresh Group +49 (0) 174 72 35 961 sl@hellofresh.com www.hellofreshgroup.com Original-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de