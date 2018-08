Frankfurt am Main (ots) – Der Helvetia Venture Fund investiert in das deutsche Start-up Alarmplane.de, das ein Alarmsystem für LKW-Planen anbietet. Mit diesem System lässt sich die Ladung einfach vor Dieben schützen, die die Plane aufschlitzen. Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich am Start-up Alarmplane.de. Das deutsche Jungunternehmen hat ein Alarmsystem für Planen von Lastkraftwagen und Sattelauflieger entwickelt. Damit ist ein kostengünstiger und einfach nachzurüstender Schutz vor Ladungsdiebstählen möglich. Das System funktioniert ganz einfach: Schneidet ein Dieb eine LKW-Plane auf, um zu sehen, was der Lastkraftwagen oder Sattelauflieger geladen hat, ertönt ein lautes Alarmsignal. Zusätzlich kann sich der Halter auch über den Vorfall informieren lassen. Dabei erhält er unter anderem die Geo-Informationen zum Standort zugeschickt. Mit dem zusätzlichen Kapital wird Alarmplane.de Marketing und Vertrieb weiter ausbauen. Transportunternehmer profitieren von Zusammenarbeit «Als einer der führenden Transportversicherer Deutschlands wissen wir, dass Diebstähle bei Lastkraftwagen und Sattelaufliegern ein großes Ärgernis sind. Alarmplane.de bietet einen wirksamen und günstigen Schutz dagegen», erklärt Thomas Lanfermann, Vorstand Komposit und Mitglied der Geschäftsleitung Helvetia Versicherungen Deutschland. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Helvetia Versicherungen einen Partner gefunden haben, der nicht nur einen hohen Bezug zu unserer Tätigkeit hat, sondern uns auch bei der Markterschließung unterstützt», sagt Andreas Gießler, Gründer und CEO von Alarmplane.de. So profitieren Helvetia Kunden von speziellen Konditionen für die Alarmplane und für die Transportversicherung. Kunden, die die Alarmplane einbauen, erhalten einen Prämiennachlass von bis zu 50 Prozent. Über den Helvetia Venture Fund Der Helvetia Venture Fund investiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunternehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunktion zum Versicherungsgeschäft von Helvetia aufweisen. Der Fund ist eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. Er fokussiert sich auf Start-ups aus ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf die Länder, in denen Helvetia aktiv ist, namentlich die Schweiz sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. Das Gesamtvolumen beträgt CHF 55 Mio. Über die Helvetia Gruppe Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich. Ebenso ist Helvetia über ausgewählte Destinationen weltweit präsent und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St. Gallen. Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 6.600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. In Deutschland betreut Helvetia mit 800 Mitarbeitenden rund eine Million Kunden und ist in allen Sparten der Lebens-, Sach- und Personenversicherung tätig. Diese Presse-Information finden Sie auch auf der Homepage www.helvetia.de Pressekontakt: Helvetia Versicherungen Klaus Michl Direktion für Deutschland Abteilung Presse Berliner Straße 56-58 60311 Frankfurt a. M. T +49 (0)69 1332 – 245 E-Mail: presse@helvetia.de Original-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de