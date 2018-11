Suzhou, China (ots/PRNewswire) – Am 26. November 2018 fand in Changshu, Provinz Jiangsu, die „Zeremonie anlässlich der Lieferung von 10.000 km optischem Hengtong Unterwasserkabel“ statt. Dabei wurde Hengtongs erfolgreiche Herstellung und Lieferung von fast 3.000 km optischem Unterwasserkabel für das chilenische FOA-Projekt und die Lieferung von insgesamt 10.000 km Unterwasserkabel ins Ausland gefeiert. Damit ist Hengtong sowohl bei der Kapazität als auch bei der Lieferung an den heimischen Markt für Unterwasserkabel weltweit führend. Dies ist ein Meilenstein in Chinas Unterwasserkabelindustrie und ein Beleg für die Initiative „Made in China“ im Bereich der internationalen ozeanischen Kommunikation. Am 26. November brachte Hengtong auch eine Reihe neuer Produkte auf den Markt, darunter Montagestationen für Unterwasserausrüstung, ein intelligentes Stereo-Ankerbeobachtungssystem, zweistufige Verbundkabel für den Einsatz in marinen Vorwarnnetzwerken für Katastrophenschutz, ein Umweltüberwachungssystem für Häfen und Werften sowie ein System für Unterwasser-Öl- und Gasförderung und Überwachung. Diese Errungenschaften demonstrieren die Fortschritte von Hengtong in den Bereichen Technologie, Qualität, Produktion und Lieferzuverlässigkeit. Das Unterwasserkabel spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Meereskommunikation und der Energievernetzung und ermöglicht globale Verbindungen. In den letzten fünf Jahren hat Hengtong eine weltweite führende F&E-Produktionsstätte für Unterwasserkabel aufgebaut. Diese umfasst ein Systemintegrations- und Testzentrum und ein Dock-Verkabelungssystem. Damit gehört Hengtong zu den führenden Herstellern von Unterwasserkabeln im In- und Ausland. Qian Jianlin, geschäftsführender Präsident der Hengtong-Gruppe, erklärte, dass Hengtong sich verpflichtet habe, eine Lieferkette für die U-Boot-Industrie zu schaffen, die Produkt-, Ingenieur- und Betriebsdienstleistungen integriert. Das Unternehmen möchte auf diese Weise zur Umsetzung der Initiative „One Belt and One Road“ und zum Aufbau globaler Verbindungen beizutragen. Informationen zu Hengtong Hengtong ist ein globaler Anbieter von Informations- und Energienetzwerken. Das Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene Arten von Kabeln und Leitungen, einschließlich Glasfaser-, Strom-, Seekabel mit Zubehör. Nach über 20 Jahren Entwicklungsarbeit ist Hengtong ein Großunternehmen mit 10 Produktionsstätten in China, Europa, Südamerika, Südafrika, Südasien und Südostasien. Hengtong verfügt über Vertriebsniederlassungen in über 30 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Seine Produkte und Dienstleistungen werden in über 140 Länder geliefert. Die Verpflichtung zu Innovation und sozialer Verantwortung bildet das Herzstück von Hengtong. Das Unternehmen integriert aktiv die Verfahren der intelligenten Fertigung, um die Transformation hin zu einem der fortschrittlichsten Kabelhersteller der Welt zu vollziehen. Website: http://www.hengtonggroup.com/en/ Foto – https://mma.prnewswire.com/media/790679/Hengtong_submarine_cable.jpg Pressekontakt: Qian Cuihong +86-13013795273 Original-Content von: Hengtong Optic-Electric, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de