München (ots) – Herbert Kloiber jun. wird das neu gegründete Medienunternehmen, das aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film hervorgeht, auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum 01.08.2019 verlassen. CEO Fred Kogel: „Ich kenne Herbert Kloiber jun. seit vielen Jahren und habe ihn in der kurzen Zeit unserer Zusammenarbeit beruflich wie persönlich schätzen gelernt. Wir respektieren seine Entscheidung, sich nach dem Eigentümerwechsel bei der Tele München Gruppe neu zu orientieren. Sie kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir wünschen ihm viel Erfolg dafür und freuen uns, wenn wir in anderer Konstellation wieder die Gelegenheit haben sollten, zusammenzuarbeiten.“ Herbert Kloiber jun.: „Nach sieben Jahren erfolgreicher Führung der TMG, insbesondere des Lizenzhandels, des Weltvertriebs TM International, sowie als Co-Geschäftsführer des Concorde Filmverleihs, der Concorde Home Entertainment und von TELE 5 ist für mich ein idealer Zeitpunkt gekommen, um zukunftsorientiert neue Wege zu gehen. Ich bin stolz darauf, unsere Gruppe richtungsweisend in der digitalen Verwertung positioniert zu haben, OTT-Services wie FILMTASTIC aufzubauen und die internationale Co-Produktion mit Erfolgen wie DER NAME DER ROSE zu steigern. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tele München Gruppe, unseren Geschäftspartnern und wünsche dem neuen Management viel Glück und Erfolg für die Zukunft.“ Über das neu gegründete Unternehmen: Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden – digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender. Pressekontakt: Henriette Gutmann Leitung Marketing & Kommunikation Tel. +49 (0)89 290 93 – 0 Email: henriette.gutmann@tmg.de Original-Content von: TMG / Universum Film / i&u TV / Wiedemann & Berg Film, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de