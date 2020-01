Shanghai (ots/PRNewswire) – Am 7. Januar wurde in Las Vegas die International Consumer Electronics Show (CES 2020) eröffnet. Hesai, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der LiDAR-Technologie, gab den Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt, in deren Rahmen sich das Unternehmen insgesamt 173 Millionen US-Dollar sichern konnte. Unter der Führung von Lightspeed und der Robert Bosch GmbH ist dies die bislang größte Einzelinvestition innerhalb der LiDAR-Branche weltweit. Zu den Co-Investoren gehören unter anderem ON Semiconductor, Qiming Venture Partners, DT Capital Partners und Axiom Asia Private Capital. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1064529/1.jpg Pressekontakt: Lei Zhao +86-159-9561-2581 zhaolei@hesaitech.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140302/4488997 OTS: Hesai Technology Original-Content von: Hesai Technology, übermittelt durch news aktuell

