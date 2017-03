Hiller-Ohm: Zum 10. Equal Pay Day – Gehaltsstrukturen müssen transparent werden! – Frauen verdienen in Deutschland seit Jahren 21 Prozent weniger als Männer in vergleichbaren Positionen. Umso wichtiger ist es, dass das im Koalitionsvertrag von 2013 vereinbarte „Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen“ in diesem Jahr endlich verabschiedet wird.

Dazu erklärt die für Lübeck und die Ämter Berkenthin und Sandesneben zuständige Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm (SPD): „Ohne das geplante Gesetz zur Lohngerechtigkeit, das sich derzeit im parlamentarischen Verfahren befindet und von vielen Verbänden und Organisationen befürwortet wird, wird sich in Deutschland an der ungerechten Bezahlung zwischen Frauen und Männern nichts ändern. Deshalb setzt sich Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion dafür ein, dass das Gesetzesvorhaben noch vor Ende dieser Wahlperiode beschlossen und nicht von der Union verhindert wird.

Deutschland gehört seit Jahren zu den Schlusslichtern in der Europäischen Union was die gerechte Bezahlung von Frauen anbelangt – das können wir uns nicht länger leisten. Frauen sind im Durchschnitt besser gebildet und ausgebildet als Männer. Mehr Frauen als Männer machen Abitur und schließen erfolgreich ein Studium ab. Sie tun dies meist in kürzerer Zeit, mit besseren Noten und brechen ihre Ausbildung seltener ab. Wenn sie dann in den Arbeitsmarkt kommen, öffnet sich die Lohn-Gehalts-Schere zwischen Männern und Frauen in Deutschland deutlich.

Deshalb brauchen wir das geforderte Gesetz dringend, um die notwendigen Schritte für eine gerechtere Bezahlung einzuleiten und ‚partnerschaftlich durchzustarten‘, wie es der diesjährige Equal Pay Day fordert.

Wie das gelingen kann werde ich in meiner Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung mit Gästen diskutieren: „Wir reden über das Gehalt! Politik der SPD-Bundestagsfraktion für mehr Lohngerechtigkeit“ mit Sönke Rix, MdB, Lisanne Straka, DGB Nord, Wolfgang Baasch, MdL, Kerstin Metzner von der Lübecker Bürgerschaft und der Studentin Cara Spendler. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, den 18. März 2017 um 11 Uhr in der Diele, Mengstraße 41, 23552 Lübeck.