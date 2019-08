Karlsruhe (ots) – Für ihre Maßnahmen, Mitarbeitern eine Arbeitsgestaltung im bestmöglichen Einklang mit individuellen Lebenssituationen zu ermöglichen, ist die Karlsruher HINTE Gruppe im Rahmen des Projektes familyNET mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet worden. HINTE sei „durch eine ausgesprochen familienfreundliche und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur geprägt“, so das unabhängige Gutachtergremium in seinem Abschlussbericht. „Als Familienunternehmen ist uns die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein besonderes Anliegen“, sagt Geschäftsführer Christoph Hinte. „Wir machen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreiche Angebote, um individuelle Lebenssituationen zu würdigen und eine bestmögliche Work-Life-Balance zu erreichen.“ Die HINTE Gruppe setzt unter anderem auf eine flexible Arbeitszeitgestaltung, ermöglicht mobile Arbeit, flexible Pausenregelungen und Arbeit in Selbstorganisation mit klaren Vertretungsregelungen. Zu den geldwerten Leistungen gehört unter anderem ein Zuschuss zur Kinderbetreuung. Bei kurzfristig auftretenden Erfordernissen wie der Pflege von Angehörigen zeigt das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten auf, in Notfällen sind Kinder am Arbeitsplatz ausdrücklich willkommen – dazu wurde ein Eltern-Kind-Büro eingerichtet. Nach der Entscheidung des unabhängigen Gutachtergremiums darf die HINTE Gruppe ab sofort das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ tragen, eine offizielle Verleihung findet Anfang 2020 in Stuttgart statt. ÜBER HINTE Mit über 70 Jahren Erfahrung und mehr als 600 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen im In- und Ausland zählt HINTE zu den renommierten privaten Messe- und Kongressveranstaltern in Deutschland. Standortunabhängig organisiert HINTE namhafte Branchenevents sowie internationale Leitmessen und Kongresse im B2B-Bereich. HINTE ist auf relevanten Märkten im gesamten europäischen Wirtschaftsraum präsent. Mit seinem Tochterunternehmen HINTE Marketing & Media bietet HINTE crossmediale Kommunikationsdienstleistungen an: professionelle Content-Erstellung für alle relevanten Kanäle, Bewegtbild-Produktionen für Messen, Events und darüber hinaus. Mit zeitgemäßer und zielgerichteter Kommunikation bringt HINTE Marketing & Media Unternehmen, Projekten oder Produkten Reichweite. Über das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ Das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ bewertet und würdigt das Engagement kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie von Organisationen und Einrichtungen der Sozialwirtschaft zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Baden-Württemberg. Vergeben wird das Prädikat vom Ministerium Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, den Arbeitgebern Baden-Württemberg und dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes „familyNET“. Nach Interviews mit Unternehmensleitung und Beschäftigten entscheidet ein unabhängiges Gutachtergremium über Bewertung und Vergabe. Pressekontakt: HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH Kommunikationsleitung Denise Wenzel +49 721 83 14 24 – 730 dwenzel@hinte-marketing.de Original-Content von: HINTE Marketing & Media GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de