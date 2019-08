Peking (ots/PRNewswire) – Hisense, ein führender TV- und Haushaltsgerätehersteller, stellt sein brandneues Social-TV für den chinesischen Markt mit dem interaktiven Hi-Table-System für großformatige soziale Veranstaltungen vor. Hisense Social-TV vermittelt Nutzern ein stark futuristisches interaktives Szenario, einschließlich Video-Chat für bis zu sechs Personen, Teilen von Kinofilmen, 3D-Avatar-Karaoke, KI-Fitness, KI visuelle Erkennung, Kommunikation über mehrere Bildschirme, Szenarien eines zukünftigen Lebens und KIOT, wodurch der Fernseher zum Kern des vernetzten Lebens wird. Hisense Social-TV mit Hi-Table-System wird die zentrale Plattform für Home-Entertainment und das interaktive Erleben werden. Die Funktionsmerkmale des Video-Chat mit bis zu sechs Personen und das Teilen von Kinofilmen ermöglicht es Nutzern, in Echtzeit mit Familienmitgliedern und Freunden zu chatten, während sie gemeinsam fernsehen oder sich Sportübertragungen ansehen. Beim 3D-Avatar-Karaoke können die Nutzer beim Karaoke in virtuellen Umgebungen wie Tokio, Paris oder jedem anderen bevorzugten Ort singen. Die 5G-Technologie macht es möglich, Freunde einzuladen, damit sie Online mitsingen. Mit der KI-Fitnessfunktion gibt das soziale TV dem Zuschauer die Gelegenheit, unter Anleitung der von KI ermittelten Körperhaltung direkt im Wohnzimmer zu trainieren. Die visuelle Erkennung über KI auf dem Hisense Social-TV ist noch beeindruckender. Wer ein Foto von sich machen möchte, braucht es nur seinem Fernseher mitteilen. Dieser wiederum kann dem Nutzer helfen, das Erscheinungsbild zu analysieren und es mit Promis zu vergleichen. Dank dieser Funktionen werden personalisierte Services, wie sich in Schale werfen, Kalorien zählen usw., wahr. Hisense setzt den Preis seines 55-Zoll (knapp 140 cm) großen Top-Social-TV S7E auf ¥6499 (etwa 829 Euro) und die Standardausgabe des S7 auf ¥4999 (640 Euro). Foto – https://mma.prnewswire.com/media/962901/Hisense_Social_TV.jpg Pressekontakt: Katie Wang +86-17667533115 wangkaidi@hisense.com Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de