München (ots) – Die 55. Münchner Sicherheitskonferenz / Munich Security Conference (MSC) findet vom 15. bis 17. Februar 2019 statt. Zu dieser Tagung lädt der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz – Botschafter Wolfgang Ischinger – Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister und hochrangige Sicherheitsberater ein. Seit sich der deutsche Außenminister Joschka Fischer im Februar 2003 mit seiner Rede direkt an den damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wandte und so einen Beitrag zu einer offen ausgetragenen Debatte leistete, gilt diese weltweit beachtete Tagung als Beweis des ernsthaften Willens auch bei verhärteten Konfrontationen und großen Spannungen miteinander zu sprechen. „INTERLINE München wird im dritten Jahr in Folge einer der exklusiven Partner der Sicherheitskonferenz sein“, kündigt Geschäftsführer Jochen Husung an. Er und sein Team freuen sich auf die spannende Herausforderung. Der Geschäftsführer ist stolz, dass INTERLINE bei diesem weltweit bedeutendsten Treffen zur Sicherheitspolitik in der bayerischen Landeshauptstadt München wieder als zuverlässiger Dienstleister von den Organisationsverantwortlichen der MSC ausgewählt und akkreditiert wurde. INTERLINE stellt neben Luxus-Limousinen für die VIP-Tagungsgäste auch Business Vans und Luxus-Kleinbusse für die Delegationen aus aller Welt zur Verfügung. Als Kooperationspartner der MSC sorgt INTERLINE für die zuverlässige und sichere Beförderung der Tagungsteilnehmer vom Flughafen bis in den streng kontrollierten Sicherheitsbereich um das Tagungshotel im Bayerischen Hof. Die zugelassenen Limousinen- und Chauffeurservices werden von der MSC-Organisation streng limitiert, eingesetzte Chauffeure und der Fuhrpark werden einer strengen Sicherheitsüberprüfung unterzogen. „Derzeit bieten zwar am Flughafen München 89 Anbieter einen Chauffeur- und Limousinenservice an, doch nicht jeder dieser Mobilitätsanbieter verfügt über langjährige Erfahrungen bei Großveranstaltungen und kann ein professionelles, zuverlässiges Serviceteam bieten, das über ein entsprechend großen Fuhrpark verfügt, um die Anforderungen des Konferenzveranstalters und seiner Gäste zu erfüllen“, sagt Jochen Husung. Derzeit gehen täglich Reservierungsanfragen mit hohen Anforderungen der Tagungsteilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Militärs aus Europa und der ganzen Welt bei INTERLINE ein. Ein kompetentes, erfahrenes Serviceteam kümmert sich um die exklusiven Wünsche. Mit seinem Chauffeur- und Limousinenservice sorgt INTERLINE für eine reibungslose und stressfreie An- und Abreise der Tagungsteilnehmer, die ohne Personenschutz reisen dürfen. „INTERLINE verfügt über die Berechtigung seine Gäste auf dem Flugfeld direkt am Flugzeug abzuholen und kümmert sich um die Sicherheitskontrollen und das Gepäck“, hebt Jochen Husung hervor. Für die Münchner Sicherheitskonferenz wird INTERLINE bis zu 40 speziell für diese Fahrten ausgebildete Fahrer mit Limousinen der Oberklasse einsetzen. Über INTERLINE INTERLINE Limousine Network GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist seit über 25 Jahren auf die exklusive Beförderung von Einzelpersonen und Gruppen mit festangestellten Fahrern und eigenen Fahrzeugen spezialisiert und genießt einen exzellenten Ruf in der Branche. INTERLINE Chauffeure besitzen eine DEKRA-Zertifizierung für die Fahrerlaubnisklasse D1. Zu den Geschäftsfeldern zählen neben dem Chauffeur- und Limousinenservice ein Busservice sowie ein Aircraft und Helikopter Charter. Das Dienstleistungsportfolio von INTERLINE umfasst auch Vorstandsfahrer für Unternehmen und Privatchauffeure, Shuttleservice bei Messen, Reisebusservice für geschäftliche Anlässe oder private Sightseeing-Touren und Event-Logistik. INTERLINE ist in Deutschland an den acht Standorten Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln und München vertreten. Kooperationspartner ist Carey International, der international führende Personentransportdienstleister mit Sitz in Washington. Über das Partner- und Kooperationsnetzwerk sind Buchungen der Chauffeurdienste in über 60 Ländern und in mehr als 1.000 Städten weltweit möglich. Die INTERLINE Gruppe erwirtschaftet in Deutschland mit derzeit 120 Mitarbei-tern einen Jahresumsatz von rd. 12,5 Mio. Euro. Pressekontakt: WELCOME Marketing GmbH Corporate Communications Andrea C. Mende | PR-Managerin 08807 214 300 a.mende@welcome-ag.de Original-Content von: INTERLINE Limousine Network GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de