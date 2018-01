Bonn (ots) – Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat der möglichen Regierungskoalition aus Union und SPD vorgeworfen, für die Zukunft Europas keine Idee zu haben. In den derzeitigen Umbruchzeiten benötige man „eine große Idee für Europa und eine klare Antwort auf Macron“. Doch daran fehle es der großen Koalition, die heute ihre Gespräche aufgenommen hat. „Ein paar Dinge stehen im Sondierungspapier drin, aber man hat nicht den Eindruck, dass der SPD-Vorsitzende Schulz noch in der Lage ist, dies wirklich gegen die Union oder in der eigenen Partei durchzusetzen“, äußerte sich Hofreiter bei der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei im Fernsehsender phoenix (Freitag, 26. Januar). Im Übrigen erweise sich das mutmaßliche neue Regierungsbündnis als „völlig ideen- und richtungslos“, was sich schon daran zeige, dass man die Klimaschutzziele aufgebe. Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de