Hotel Catharinenberg ist „TOP-Ausbildungsbetrieb“ – Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel hat am 31. August 2017 das Hotel Catharinenberg in Molfsee als „TOP-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet. IHK-Vollversammlungsmitglied Marten Freund lobte das besondere Ausbildungsengagement und überreichte Inhaber Jens Henningsen als Anerkennung herausragender Leistungen eine Urkunde und einen Glaspokal.

„Mit dieser Auszeichnung stellen wir Betriebe heraus, die mit vorbildlicher Qualität ausbilden, auch schwächeren Jugendlichen eine Chance geben und ein überzeugendes Konzept der Fachkräftegewinnung und Personalentwicklung haben“, erklärte Freund.

Er ging dabei auch auf die veränderte Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ein. Die Zeiten knapper Ausbildungs- und Arbeitsplätze seien vorbei, die Unternehmen wetteiferten um geeignete Bewerber und gute Fachkräfte. Die demografische Entwicklung zeige, dass dieser Prozess an Dynamik zunehme. Alle Akteure im Land seien gefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen abzumildern, den Fachkräftebedarf zu sichern und damit unsere Wirtschaftskraft und auch unseren Wohlstand zu erhalten. Die IHKs hätten dafür die Strategie Schleswig-Holstein 2030 entwickelt und wirkten in der Fachkräfteinitiative des Landes mit. Jedes Unternehmen müsse individuell die richtigen Weichen stellen, um geeignetes Personal zu gewinnen und auch zu halten. Gute Ausbildung und konsequente Personalentwicklung seien dafür entscheidende Schlüssel.

Jens Henningsen bedankte sich für die Auszeichnung und verdeutlichte: „Ausbildung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Entscheidend ist neben der konsequenten Vermittlung der Ausbildungsinhalte und der kontinuierlichen Betreuung durch unsere Mitarbeiter die respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe und ein gutes Betriebsklima. Das führt zu hoher Motivation, fördert den Aufbau des eigenen Fachkräftenachwuchses und schafft Kundenzufriedenheit.“

