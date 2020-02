Frankfurt/Main (ots) – Die IHG®-Boutiquemarke Hotel Indigo® ist stolz auf die Eröffnung des Hotel Indigo® Brüssel – City am zentral gelegenen Place Charles Rogier, der von den Einheimischen auch „Klein-Manhatten“ genannt wird. Umringt von den Firmensitzen internationaler Unternehmen befindet sich das Hotel nur wenige Gehminuten von einigen der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten und Restaurants der Stadt entfernt. Somit ist das Indigo® Brüssel – City die ideale Wahl für Freizeit- und Geschäftsreisende zugleich. Gleich hinter diesen modernen Bauwerken, abseits des geschäftigen Treibens, liegt der „Bota“ – der Botanische Garten, dessen Besuch sich besonders für Kurz- und Wochenendtrips anbietet. Zudem beeindruckt Brüssel mit seinen über das ganze Stadtgebiet verstreuten Vierteln und architektonischen Schätzen. Vom Quartier Royal/Koninklijke Wijk zum Grand-Place/Grote Markt und dem Viertel Îlot Sacré mit dem gotischen Rathaus aus dem 15. Jahrhundert hat die Stadt ihren Besuchern vieles zu bieten. So wie jeder Ort ist auch jedes Hotel Indigo einzigartig. Die 284 Gästezimmer des Hotel Indigo Brüssel- City wurden von der Umgebung und der unmittelbaren Nähe zum Botanischen Garten inspiriert und verkörpern jeweils eines von drei botanischen Themen: Blumen, Kräuter und Tropen. Stilistisch ahmen die Zimmer das ehemalige große Gewächshaus des Botanischen Gartens nach, in dem sich dieser Dreiklang ebenfalls widerspiegelt. Im gesamten Hotel tauchen die Gäste in eine Atmosphäre ein, die von einem der drei botanischen Motiven geprägt ist. Die Zimmerwände und einige Decken sind mit kühnen botanisch inspirierten Mustern gestaltet. Eine weitere Besonderheit sind die PikaPlant Jars – luftdichte Terrarien mit echten Pflanzen, die nie gegossen werden müssen. Jedes Zimmer ist mit hochwertiger Bettwäsche, einem Arbeitsbereich mit Gratis-Wasser, einer Kaffeemaschine, einem Smart-TV, Hochgeschwindigkeits-Internet sowie einem En-Suite-Badezimmer im Spa-Stil mit Art-Déco-Akzenten ausgestattet. Benjamin Tenius, General Manager des Hotel Indigo Brüssel – City, merkt an: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Türen in einem so bekannten Teil von Brüssel geöffnet haben. Wir möchten im Hotel Indigo ein einzigartiges Erlebnis in diesem Stadtviertel schaffen. Die Nähe zum Botanischen Garten zeigt sich überall in unserem Hotel – nicht nur in den Zimmern, sondern auch in unseren öffentlichen Bereichen, an den vielen Zimmerpflanzen im ganzen Hotel und an der Außenfassade mit ihren lebendigen Wänden. Durch das unverwechselbare Design und die ausgewählten, von der Stadtgeschichte und den Einflüssen der näheren Umgebung inspirierten Stilelemente bekommen die Gäste einen Eindruck von diesem Viertel und der Umgebung, bevor sie sich zur Erkundung der restlichen Stadt aufmachen.“ Mario Maxeiner, Managing Director, Northern Europe, IHG, sagt: „Hotel Indigo ist die am schnellsten wachsende Boutiquemarke von IHG und wird sich in den kommenden drei bis fünf Jahren voraussichtlich verdoppeln. Die Marke ist inzwischen weltweit in über 100 Nachbarschaften vertreten, was für uns einen bedeutenden Meilenstein darstellt. Wir bieten unseren Gästen die ideale Mischung aus einem designorientierten Hotel und einem durchgängig gehobenen Erlebnis unter dem Namen IHG.“ Im Hotel befindet sich das neue Restaurant SERRA, das sich der Zubereitung von gesunden und ökologisch nachhaltigen Speisen verschrieben hat. Der Name SERRA setzt sich aus „terra“ (Erde) und „serre“ (Gewächshaus) zusammen und ist eine Hommage an die Natur, da beide Bestandteile zum Anbau von Lebensmitteln beitragen. Das Serra serviert sowohl kleine Snacks unter dem Motto Urban Picnic als auch köstliche Menüs im Bereich Garden Kitchen – stets mit dem Anspruch, dass gutes Essen einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt hat. In seiner Selbstbeschreibung weist das Serra auf seine Authentizität, Umweltfreundlichkeit und die Verarbeitung regionaler Lebensmittel hin, die ausschließlich im Umkreis von 160 Kilometern um das Hotel eingekauft oder angebaut werden. Zurzeit betreibt Hotel Indigo weltweit 112 Hotels, 102 befinden sich im Entwicklungsstadium. Allein in Europa befinden sich 37 Hotels in bedeutenden Stadtvierteln, weitere 19 werden voraussichtlich in den kommenden drei bis fünf Jahren* eröffnet. Kürzlich hat IHG das mit großer Vorfreude erwartete Hotel Indigo® Hakone Gora eröffnet, das erste Hotel Indigo in Japan. Weitere Neueröffnungen sind Hotel Indigo® Milan – Corso Monforte, Hotel Indigo® Chester, und das Hotel Indigo® – Stratford upon Avon im Herzen von Shakespeares Heimatstadt. Besuchen Sie unsere Website www.ihg.com, um mehr über uns zu erfahren und bei uns zu buchen. Pressekontakt: DeVries Global Germany IHGDE@devriesglobal.com Schönhauser Allee 37/Gebäude 11 10435 Berlin Deutschland Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62675/4509937 OTS: InterContinental Hotels Group Original-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de