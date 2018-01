Erleben Sie traditionelle japanische Gastlichkeit mit einem technischen Kniff: im ProPILOT Park Ryokan Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) – In einer Kombination aus ultimativer traditioneller Gastlichkeit und Nissans Technologie für autonomes Fahren begeistert eine japanische Herberge ihre Gäste mit ungewöhnlichen Annehmlichkeiten: selbstparkenden Pantoffeln, Tischen und Bodenkissen. Auf den ersten Blick wirkt das „ProPILOT Park Ryokan“ wie jede andere traditionelle japanische Herberge oder Ryokan. Die Pantoffel sind sauber im Foyer aufgereiht, wo die Gäste ihre Schuhe ausziehen. Tatami-Zimmer sind mit niedrigen Tischen und Bodenkissen zum Hinsetzen eingerichtet. Was diesen Ryokan von anderen unterscheidet, ist, dass die Pantoffel, Tische und Bodenkissen mit einer speziellen Version von Nissans Technologie für autonomes Parken ausgestattet sind: ProPILOT Park (https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-2f7966f516e 271fc4ea0f79a9a077ea1-propilot-park). Werden sie nicht benutzt, kehren sie auf Knopfdruck automatisch an ihre vorgesehenen „Stellplätze“ zurück. Das „ProPILOT Park“-System, das im komplett neuen Nissan LEAF im Oktober 2017 in Japan eingeführt wurde, erkennt in der Umgebung befindliche Objekte und lässt den Fahrer das Fahrzeug per Tastendruck automatisch in einen ausgewählten Parkplatz einparken. Dieselbe Technologie kommt während einer Vorführung bei den Annehmlichkeiten im ProPILOT Park Ryokan zum Einsatz – zur Unterhaltung der Gäste und Entlastung der Mitarbeiter. Wie Sie den ProPILOT Park Ryokan erleben können Nissan bietet einem Touristenpaar eine kostenlose Übernachtung im ProPILOT Park Ryokan an. Die Herberge befindet sich in Hakone, Japan. Für die Chance, hier zu gewinnen, müssen Teilnehmer zwischen dem 25. Januar und 10. Februar auf Twitter unter den Hashtags #PPPRyokan und #wanttostay posten. Besucher der „Nissan Global Headquarters Gallery“ in Yokohama können an einem speziellen Ausstellungsstand – geöffnet vom 01. bis 04. Februar zwischen 10 Uhr und 20 Uhr – die Atmosphäre des ProPILOT Ryokan erleben und die tatsächlichen selbstparkenden Pantoffel anprobieren. Die Adresse der Galerie lautet 1-1-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama. Ein Video (https://youtu.be/tazFfEP_NcY) zum ProPILOT Park Ryokan können Sie sich auf Nissans YouTube-Kanal ansehen: https://youtu.be/tazFfEP_NcY Um weitere Einzelheiten zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website (http://www.nissan.co.jp/BRAND/TFL/PPPR/) für den ProPILOT Park Ryokan. Informationen zu Nissan Motor Co., Ltd. Nissan ist ein weltweit aktiver Vollsortiment-Fahrzeughersteller, der unter den Marken „Nissan“, „INFINITI“ und „Datsun“ über 60 Modelle verkauft. Im Geschäftsjahr 2016 verkaufte das Unternehmen weltweit 5,63 Mio. Fahrzeuge und generierte Einnahmen von 11,72 Billionen Yen. Im Geschäftsjahr 2017 startete das Unternehmen die Initiative „Nissan M.O.V.E. to 2022“ – einen Sechs-Jahres-Plan mit dem Ziel, die annualisierten Einnahmen bis Ende Geschäftsjahr 2022 um 30 Prozent auf 16,5 Billionen Yen zu steigern – zusammen mit einer Kernbetriebsgewinnmarge von 8 Prozent und einem kumulierten freien Cashflow von 2,5 Billionen Yen. Im Rahmen von Nissan M.O.V.E. to 2022 plant das Unternehmen, seine führende Position im Bereich Elektrofahrzeuge auszubauen – symbolisiert durch das weltweit bis heute meistverkaufte komplett elektrische Fahrzeug: den Nissan LEAF. Nissans Welt-Hauptsitz in Yokohama, Japan, leitet den Betrieb in sechs Regionen: Asien & Ozeanien; Afrika, Nahost und Indien; China, Europa, Lateinamerika und Nordamerika. Nissan hat eine Belegschaft von weltweit 247.500 Mitarbeitern und ist seit 1999 Partner des französischen Fahrzeugherstellers Renault. 2016 erwarb Nissan einen Anteil von 34 Prozent an Mitsubishi Motors. Renault-Nissan-Mitsubishi bildet heute die weltweit größte Automobilpartnerschaft – mit einem kombinierten Jahresabsatz von über 10 Mio. Fahrzeugen. Um weitere Informationen über unsere Produkte, Dienstleistungen und Selbstverpflichtung zu nachhaltiger Mobilität zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter nissan-global.com (http://www.nissan-global.com/EN/). Darüber hinaus können Sie uns unter Facebook (https://www.facebook.com/nissan/), Instagram (https://www.instagram.com/nissan/), Twitter (https://twitter.com/NissanMotor) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/221027/) folgen und unsere neuesten Videos auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIpK0Bh0wFnC-QqgJs6hx5w) ansehen. Pressekontakt: e: Koji Okuda Stellvertretender Geschäftsführer +81-(0)45-523-5552 koji-okuda@mail.nissan.co.jp Nicholas Maxfield +81-(0)45-523-5552 n-maxfield@mail.nissan.co.jp Foto – https://mma.prnewswire.com/media/633302/Nissan.jpg Original-Content von: Nissan Motor Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de