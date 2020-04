Shenzhen, China (ots/PRNewswire) – Huawei hat den „5G+, Better World“ Online Summit ausgerichtet. Bei dem Event appellierte Peng Song, President von Huaweis Carrier BG Marketing and Solution Sales Dept, an die IKT-Industrie, weiter an einem Strang zu ziehen und eine bessere Welt zu gestalten. „2020 ist der Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts“, sagte Peng. „In diesem Jahr wird die weltweite Digitalisierung schnell voranschreiten, was für Telekommunikationsnetzbetreiber und Branchen sowohl Chancen als auch Herausforderungen bedeutet. Um diese Chancen und Herausforderungen erfolgreich zu navigieren, müssen Netzbetreiber ihre Netze stabiler und intelligenter machen und stärker automatisieren. An diesen Zielen sollten sich ihre jährlichen Netzstrategien und -aktivitäten ausrichten.“ Peng weiter: „Huawei hat seine Online-Plattform ‚5G+, Better World‘ aufgelegt, um mit Netzbetreibern und Partnern rund um die Welt zusammenzuarbeiten, wertvolle Erfahrungen auszutauschen und bessere Netze aufzubauen.“ Im Rahmen des Event hat Huawei sein Whitepaper Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks vorgestellt. Es liefert tiefgründige Einblicke in die globalen Netze und erläutert, weshalb Telekommunikationsnetze beim Kampf gegen die Pandemie eine so wichtige Rolle spielen. Stabile Telekommunikationsnetze haben ermöglicht, dass die Menschen wichtige Aktivitäten in den digitalen Raum verlagern konnten, darunter Online-Unterricht, Online-Shopping und Telearbeit. So konnten Lern- und Arbeitsaktivitäten fortgesetzt werden, während Schulen und Firmen geschlossen waren. In dem Whitepaper sind auch die Best Practices globaler Netzbetreiber dargelegt, um mit ihren Netzen die Überwindung der Pandemie zu unterstützen. So wurden zum Beispiel 5G, KI, 10G Glasfaser-PON und weitere fortschrittliche Technologien eingesetzt, damit mehr Anwendungen zur effizienteren Bekämpfung der Pandemie beitragen können. Mehrere Gäste kamen zu dem Event und hielten Grundsatzreden, darunter Dr. Su Yu (Prodekan des China Mobile Chengdu Industrial Research Institute), Robert Wigger (Chief Business Officer von Sunrise), Su Xiaoming (Vice President von YITU Technology), Shaun Collins (Chief Executive Officer von CCS Insight) und Bob Cai (Chief Marketing Officer von Huaweis Carrier BG). Informationen zu Huawei Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur und intelligenten Geräten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Wir liefern integrierte Lösungen in vier Kernbereichen (Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud-Services) und treiben die Digitalisierung voran, damit jeder Mensch, jeder Haushalt und jede Organisation von einer vollständig vernetzten, intelligenten Welt profitieren kann. Huaweis End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ist konkurrenzfähig und zugleich sicher. Durch offene Kollaboration mit Partnern des Ökosystems schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden. Uns geht es darum, Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, das häusliche Leben zu bereichern und Organisationen jeder Branche und Größe zu Innovation zu inspirieren. Bei Huawei orientiert sich die Innovationsarbeit an den Bedürfnissen des Kunden. Wir investieren massiv in Grundlagenforschung und konzentrieren uns dabei auf technologische Durchbrüche, die die Welt nach vorne bringen. Wir beschäftigen mehr als 194.000 Mitarbeiter und sind in über 170 Ländern und Regionen präsent. Huawei wurde 1987 gegründet und befindet sich komplett im Privatbesitz seiner Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unter http://www.huawei.com/ oder folgen Sie uns auf: http://www.linkedin.com/company/Huawei http://www.twitter.com/Huawei http://www.facebook.com/Huawei http://www.youtube.com/Huawei Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1159027/Peng_Song_delivering_opening_speech.jpg Pressekontakt: Zheng Xinyi +86-136-8957-0489 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4579381 OTS: Huawei Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de