London (ots/PRNewswire) – RERC, ein SitusAMC-Unternehmen gibt die Rückkehr von Hugo Raworth zum Unternehmen bekannt. Raworth, der in London ansässig ist, wird als Managing Director und Leiter des europäischen Geschäfts von RERC zu RERC wechseln. Er war zuvor von 2005 bis 2015 beim Unternehmen tätig gewesen. Als Leiter von RERC in Europa wird Raworth für die strategische Ausrichtung und operative Umsetzung in der gesamten Region verantwortlich sein und sich auf die Bereitstellung einer Reihe von Lösungen konzentrieren, einschließlich Bewertungsmanagement, Bewertungsprüfung und Kreditbewertungsdienstleistungen. „Wir freuen uns, Hugo Raworth wieder bei RERC und der SitusAMC-Familie begrüßen zu dürfen. Seine Branchenexpertise und die Tatsache, dass er unser Unternehmens gut kennt, positionieren ihn und die Firma so, dass auch weiterhin außergewöhnliche Kundenergebnisse geliefert werden können.“ – Lisa Williams, Head of Europe, SitusAMC „Raworth bringt eine Fülle von Branchenkenntnissen und Kundenanbindung mit, mit denen er RERC strategisch zum führenden Bewertungsdienstleister in Europa ausbauen kann.“ – Brian Velky, Managing Director, Global Head of Valuation Advisory „Unter der Führung von Raworth in Europa wird RERC sein Ziel weiter verfolgen, seine weltweit integrierte Plattform von Valuation Advisory Services für bestehende und zukünftige institutionelle Schuld- und Eigenkapitalkunden zu verbessern und die vierteljährlichen Bruttovermögenswerte von weit über 300 Milliarden US-Dollar zu überwachen.“ – Ken Riggs, President of RERC Raworth kehrt von JLL zu SitusAMC zurück, wo er als Lead Director of Commercial Valuation Advisory mit Sitz in London tätig war. Neben seiner Führungsverantwortung war er auch für die Geschäftsentwicklung und die Entwicklung neuer Beratungsaufgaben für das Team verantwortlich. Davor leitete Raworth die europäischen Aktivitäten von SitusAMC und war für die Überwachung der Erstellung von Bankplattformen, der Bewertung und Sorgfaltspflicht von Immobiliendarlehen, der Vermögensverwaltung und Kreditabwicklung sowie der Sorgfaltspflicht bei der Kreditvergabe und des Underwritings verantwortlich. „Ich freue mich darauf, wieder bei RERC und SitusAMC dabei zu sein“, sagte Raworth. „Mit einem erweiterten Angebot, einem talentierten und wachsenden Team und innovativen Technologien und Systemen sind wir in einer hervorragenden Position, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und unser Geschäft auszubauen.“ Hugo Raworth wird seine neue Rolle unter Brian Velky am 1. Oktober übernehmen. Informationen zu SitusAMC SitusAMC (www.situsamc.com) ist ein führender unabhängiger Anbieter von strategischen Beratungs-, Outsourcing-, Talent- und Technologielösungen für Gewerbe- und Wohnimmobilien und unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Immobilienfinanzierungen. Das Unternehmen hat mehr als 3.200 Mitarbeiter in den USA, Europa und APAC. SitusAMC bietet unter anderem Beratungsdienstleistungen, Underwriting und Due Diligence, Servicing und Asset Management, Schadenmanagement, Bewertungsmanagement, Überprüfungen von Gutachten, tägliche Bewertungen, Kreditbewertungen, Gutachten, MSR- und Gesamtkreditvermittlung, Talentlösungen und Technologielösungen einschließlich Lagermanagement, Conduit-Management, Collateral Management, Dokumentenmanagement, OCR, Indizierung, Datenextraktion, Portfoliomanagement und Überweisungsabstimmung. Kontakt Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.situsamc.com oder kontaktieren Sie Andy Garrett (Managing Director, Global Head of Marketing) unter andy.garrett@situs.com (file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/??/andy.garrett@situs.com). Original-Content von: SitusAMC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de