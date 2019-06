Berlin (ots) – Die Berliner Kulturverwaltung mahnt einen realistischen neuen Termin für die Eröffnung des Humboldt-Forums an. Staatssekretär Torsten Wöhlert (Die Linke) sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, „bei einer Baustelle dieser Größe gibt es immer Probleme“. Man sollte jetzt lieber einen sicheren Termin nennen, anstatt die Eröffnung möglicherweise erneut verschieben zu müssen. Wöhlert wies darauf hin, dass nicht Berlin, sondern das Bundesbauministerium für den Bau verantwortlich sei. Insofern sei auch der Bund für den Termin zuständig: „Der Termin war politisch gesetzt – nicht von Berlin, sondern vom Bund. Man wollte unbedingt im Herbst 2019 zu einem Jubiläumsgeburtstag landen. Das war offensichtlich nicht haltbar.“ Das Land Berlin werde ohnehin nur einen Teil der Ausstellungsfläche nutzen. Man stelle sich dafür jetzt auf kommendes Jahr ein. Die zuständige Bundesbehörde hatte gestern mitgeteilt, dass das Humboldt-Forum nicht wie geplant in diesem Jahr eröffnen kann. Grund seien Probleme bei der Klimaanlage im Neubau des Berliner Stadtschlosses. Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de