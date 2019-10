Zwei Menschen sterben bei Unfall in der Nähe von Flensburg Bei der Kollision von zwei Autos sind am Mittwoch auf der Landesstraße 192 nahe Ellund bei Handewitt zwei Menschen gestorben. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin war beim Überholen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein K

Digital-Archiv des Kieler Landtags erfasst Nachkriegszeit Das digitale Archiv des schleswig-holsteinischen Landtags reicht nun bis 1946 zurück. Erstmals stünden auch für die Zeit vor 1983 Beratungsvorgänge mit allen öffentlichen zugehörigen Dokumenten verlinkt zur Verfügung, teilte der Landtag am Mittwoch mit. "Die umfassende Bereitstellung des parlamentar

Hamburg: Mutmaßlich psychisch kranker Mann löst Großeinsatz in St. Georg aus Im Stadtteil St. Georg in Hamburg soll sich am Mittwochnachmittag ein psychisch kranker Mann verschanzt haben. Spezialkräfte der Polizei haben die Wohnung gestürmt. Es wurde zunächst vermutet, dass der Mann bewaffnet ist. Ein Mann hatte sich in einer Wohnung in der Stiftstraße im Hamburger Stadtteil

HSV: Ewerton ist wieder voll im Training beim Hamburger SV Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 15.45 Uhr: FC St. Pauli und Stoke City beenden Part

Schüsse in Halle: mehr Schutzkräfte in Hamburg im Einsatz Nach den tödlichen Schüssen von Halle (Saale) ist in Hamburg der Schutz für die Hamburger Synagoge und ihre Besucher sowie für Bahnreisende verstärkt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, ist die Präsenz der Sicherheitskräfte in den Hamburger Bahnhöfen erhöht worden. Die Einsatzlage am H

FC St. Pauli und Stoke City beenden Kooperation Der FC St. Pauli und der englische Fußball-Zweitligist Stoke City haben ihre vor zwei Jahren eingegangene Kooperation beendet. Wie beide Clubs am Mittwoch nach einem Treffen in Stoke gemeinsam erklärten, sei diese Entscheidung "aufgrund von Personalwechseln auf der Führungsebene und sportlichen Entw

Kiels neuer Sportchef Stöver lässt Trainerfrage offen Holstein Kiels neuer Sportdirektor Uwe Stöver hat offen gelassen, ob er beim abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten weiter auf Interimscoach Ole Werner bauen wird. "Ich habe mit Ole schon ein längeres Gespräch geführt und es werden weitere Gespräche folgen. Ich brauche etwas Zeit, damit ich eine

Schulschiff "Brasil" hat in Hamburg festgemacht Das brasilianische Marineschulschiff "NE Brasil" hat am Mittwochnachmittag in Hamburg festgemacht. Bereits zum 24. Mal, und damit so oft wie kein anderes militärisches Schiff, stattet die "Brasil" der Hansestadt einen Besuch ab, wie die Bundeswehr mitteilte. Das Schiff, das aus Le Havre nach Hamburg

Erweiterter Suizid: Sohn tötete Vater und sich selbst in Frankfurt (Oder) In Frankfurt (Oder) hat ein Mann seinen Vater getötet und ist anschließend aus dem vierten Stock gesprungen. Die Hintergründe der Taten sind noch unklar. Ein 52-Jähriger hat nach Erkenntnissen der Ermittler zuerst seinen Vater angegriffen und danach Suizid begangen. Der Mann habe laut Staatsanwaltsc