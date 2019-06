Montreal (ots/PRNewswire) – iBwave Solutions freut sich bekanntzugeben, dass LG U+ seine Softwarelösung für Asiens erstes 5G-Stadiondesign ausgewählt hat. Mit LG U+ und iBwave haben sich die Branchenführer bei innovativen drahtlosen Kommunikationstechnologien für die breite Masse zusammengetan, um das 5G-Design umzusetzen. LG U+ und iBwave haben vor etwa einem Jahr ihre enge Zusammenarbeit begonnen. Mithilfe von iBwaves 5G Design Enterprise Solution war LG U+ in der Lage, die Designqualität deutlich zu verbessern und gleichzeitig bei der Gestaltung der Gebäudefunkanlage Zeit und Kosten zu sparen. „Wir sind begeistert über die Gelegenheit, zusammen mit LG U+ in Südkorea 5G zu etablieren“, sagte iBwave CEO Claude Echahamian. „Als Weltmarktführer bei innovativen Telekommunikationsdienstleistungen ist LG U+ perfekt aufgestellt, um den Weg in das vernetzte 5G-Zeitalter zu ebnen. Dies ist die nächste Weiterentwicklung der Funktechnik, und wir sind glücklich darüber, ein Referenzprojekt für die nahtlose 5G-Integration mitzugestalten.“ iBwave bietet innovative Engines für 3D-Modellierung, Abdeckung, Störeinflüsse und Durchsatz und stellt Leistungskennzahlen visuell dar, um ein präzises Design für Veranstaltungsorte jeder Größe zu ermöglichen. Diese Leistungsmerkmale waren entscheidend, um das Stadion mit 5G zu konfigurieren. „Bei der Suche nach einer Softwarelösung zum Design des 5G-Netzes war iBwave der klare Gewinner. Mit ihrer umfangreichen Industrieerfahrung in Kombination mit ihrer innovativen Software waren sie der perfekte Partner für LG U+“, sagte Daehyun Kwon, ein Experte der LG U+ NW Development Group. iBwave und LG U+ wollen 2019 ihre Zusammenarbeit noch weiter vertiefen; geplant ist unter anderem die Integration von iBwaves Unity- und Mobile Note-Lösungen in das Ökosystem für Gebäudefunkplanung. „Wir sind begeistert, in Südkorea ein neues Zeitalter der drahtlosen Konnektivität einzuläuten. 5G ist schon bald keine Zukunftsmusik mehr; daher ist es wichtig, dass schon heute mit der Planung der Infrastruktur begonnen wird, damit die schnellen Funknetze von morgen laufen“, ergänzte Kwon. Weitere Informationen zu den Vorteilen der iBwave Suite bei der Planung kosteneffektiver Netze finden Sie unter ibwave.com/products-solutions (http://www.ibwave.com/products-solutions). Informationen zu LG U+ LG U+ wurde am 11. Juli 1996 etabliert und transformiert seitdem das Leben seiner Kunden. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens umfassen Telekommunikationsdienstleistungen, schnelles Internet, VoIP- und IPTV-Dienste sowie andere Datendienste. LG U+ hat das weltweit erste landesweite ultraschnelle LTE-Netz mit höchster Dienstqualität errichtet. Mit Blick auf das Zeitalter von 5G und IoT verbessert LG U+ kontinuierlich die Servicestandards, denn die Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität. Informationen zu iBwave iBwave Solutions, der Standard bei der konvergierten Gebäudenetzplanung, legt das Fundament für drahtlose und drahtgebundene Systeme der höchsten Qualität und vernetzt Milliarden Nutzer und Geräte in den verschiedensten Objekten. Unsere Softwarelösungen gelten weltweit als Branchenreferenz und erleichtern Planung, Design und Umsetzung von Projekten unabhängig von Größe, Komplexität oder Technologie. Neben innovativer Software sind wir für erstklassigen Support in 90 Ländern, die umfangreichste Komponentendatenbank der Branche und ein etabliertes Zertifizierungsprogramm bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: ibwave.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2501724-1&h=25 81255402&u=http%3A%2F%2Fwww.ibwave.com%2F&a=ibwave.com) Ansprechpartner für Medien: Bertrand Guignat VP Marketing – iBwave Solutions bertrand.guignat@ibwave.com +1-514-397-0606 Dw. 355 Original-Content von: iBwave Solutions, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de