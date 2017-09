IHK berät über gewerbliche Schutzrechte – Eine gute Idee ist entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. Doch was können Selbstständige tun, wenn Recherchen ergeben, dass andere dieselbe Idee hatten? Antworten auf diese und ähnliche Fragen geben Experten beim Beratertag Gewerbliche Schutzrechte der IHK zu Lübeck und der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) am Montag, 11. September 2017, in der IHK zu Lübeck, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck.

Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Unternehmer oder Selbstständige, die innovativ sind, eine technische Erfindung gemacht haben, eine Marke oder ein Design kreiert haben oder sich grundlegend über den gewerblichen Rechtsschutz informieren wollen. Unter anderem informiert ein Innovationsberater der WTSH über die Grundlagen gewerblicher Schutzrechte: Patente, Marken, Gebrauchsmuster und Design. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu einem Vier-Augen-Gespräch mit einem Patentanwalt. Gemeinsam können sie herausfinden, ob die eigene Erfindung einzigartig ist oder doch die Schutzrechte anderer Erfinder verletzt.

Der Beratertag am Montag, 11. September 2017, beginnt um 9 Uhr, in der IHK zu Lübeck, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck. Melden Sie sich bitte mit der Dokumentennummer 140100579 unter www.ihk-schleswig-holstein.de an. Informationen erhalten Sie bei Diana Sommerkamp bei der IHK unter der Telefonnummer (0451) 6006-143 oder per E-Mail: sommerkamp@ihk-luebeck.de.