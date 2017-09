IHK-Beratungstag Unternehmensfinanzierung: Finanzielle Basis sicherstellen – Voraussetzung für den unternehmerischen Erfolg von Existenzgründern und bestehenden Unternehmen ist eine solide finanzielle Basis. Wie eine solche sichergestellt werden kann, darüber informieren am 5. September 2017 Expertinnen der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der IHK zu Lübeck in der Geschäftsstelle Ahrensburg der IHK zu Lübeck, Beimoorkamp 6, 22926 Ahrensburg, in kostenlosen Einzelgesprächen. Interessierte Unternehmer/-innen sind herzlich eingeladen und werden gebeten, telefonisch einen individuellen Termin zu vereinbaren.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Förderhilfen, etwa durch öffentliche Programme vom Land Schleswig-Holstein und der KfW-Mittelstandsbank. Da diese Programme grundsätzlich über eine Hausbank zu beantragen sind, entsteht im Vorfeld die Frage, welches Förderprogramm für das eigene Vorhaben in Betracht kommen kann. Die individuellen Einzelgespräche helfen Unternehmern, die richtige Wahl zu treffen.

Anmeldungen nimmt Sonja Brockmann unter der Telefonnummer 0451 6006-314 oder per E-Mail unter brockmann@ihk-luebeck.de entgegen.