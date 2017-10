IHK zu Kiel: Ehrung der Besten – Von insgesamt 1.306 Prüfungsabsolventen haben sich 39 Super-Azubis durchgesetzt, also drei Prozent. Sie gehören damit zur Spitze. Über den Spitzenplatz heute bei dieser Veranstaltung entschied oft erst die Nachkommastelle der erreichten Punktzahl. Sie haben wirklich eine fantastische Leistung hingelegt. Hier konnte man sich nicht bewerben, es ging nicht um irgendeine Castingshow auf einer Fernsehbühne, nicht um ein Dschungelcamp mit albernen Mutproben.

Sie wurden durch Ihre Leistung ermittelt“, so die Begrüßung von IHK-Vizepräsident Dr. Christian Süverkrüp bei der Bestenehrung der Sommerabschlussprüfungen im Haus der Wirtschaft in Kiel. Geehrt wurden 39 Top-Azubis und ihre Ausbildungsbetriebe für herausragende Leistungen; alle wurden dafür mit Urkunden ausgezeichnet. Anwesend waren auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe, der Berufsschulen und der Prüfungsausschüsse. Rund 240 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Für die Berufsschulen gratulierte Jürgen Ströh, Schulleiter des RBZ Technik-Kiel und wünschte für den weiteren Karriereweg viel Erfolg.

Dr. Süverkrüp dankte den Ausbildungsbetrieben, den Eltern der Prüfungsteilnehmer und den Berufsschullehrern für ihren wichtigen Anteil an diesem Ausbildungserfolg. Er lobte ausdrücklich die Bedeutung der 596 ehrenamtlichen Prüfer, die in 223 Prüfungsausschüssen mit ihrem Sachverstand und ihrer Objektivität diese Prüfungen in wirtschaftlicher Selbstverwaltung erst möglich gemacht haben.

Den Prüfungsbesten erklärte Dr. Süverkrüp: „Für Sie stellt der demografische Wandel, der uns den Fachkräftemangel beschert, eine echte Chance dar. Sie haben nicht nur auf dem Arbeitsmarkt die besten Eingangsvoraussetzungen sondern auch die größte Auswahl an Arbeitgebern. Unsere Wirtschaft ist dringend angewiesen auf Fachkräfte, die eine betriebliche Ausbildung haben. Darin liegt auch unsere Innovationskraft und unser Standortvorteil begründet. Ich wünsche mir, dass Sie für viele andere Jugendliche, die derzeit ihre Zukunft planen, ein Vorbild sind.“

Eine detaillierte Liste mit allen geehrten finden Sie im Anhang. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit ein Gruppenbild mit allen Geehrten zu machen. Sollten Sie dazu keine Zeit haben, melden Sie sich gern bei mir. Ich werde Ihnen dann zeitnah Fotos von unseren Fotografen senden.

