IHK zu Lübeck informiert: Erfolgreich in Dänemark – Das Königreich Dänemark ist einer der wichtigsten Außenhandelspartner Schleswig-Holsteins. Wie können Unternehmen gute Geschäfte im Nachbarland machen? Welche Möglichkeiten bietet Dänemark Fachkräften oder Auszubildenden?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es beim Dänemark-Tag der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck am Freitag, 17. März 2017, von 9.30 bis 14 Uhr.

Carsten Bliddal, Honorarkonsul des Königreichs Dänemark in Lübeck, wird mit einer kleinen Länderkunde in das Programm einführen. Die beim nördlichen Nachbar übliche Geschäftskultur erläutert der Geschäftsführer der Deutsch-Dänischen Handelskammer in Kopenhagen, Reiner Perau. Er hat bereits Bücher über dieses Thema geschrieben. Was rechtlich und steuerlich bei Geschäften in Dänemark zu beachten ist, zeigt Fachanwalt Jacob von Gehren auf. Über die Mitarbeiterentsendung in das Nachbarland berichtet Sybille Kujath von der Handwerkskammer Lübeck. Best practice-Bespiele von Unternehmen, die den Markteintritt in Dänemark bereits erfolgreich hinter sich haben, ergänzen die Vorträge. Außerdem gibt es Informationen zum Projekt „Grenzüberschreitende Berufsausbildung in der Fehmarnbelt-Region“.

In den Pausen gibt es die Möglichkeit zum Austausch zwischen Besuchern und Referenten. Verbindliche Anmeldung nimmt Ramona Stangl bei der IHK zu Lübeck entgegen unter der Telefonnummer: (0451) 6006-188 oder per E-Mail: stangl@ihk-luebeck.de. Informationen gibt es im Internet unter der Adresse: www.ihk-schleswig-holstein.de, Dokumentennummer: 14097501.