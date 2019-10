Die achtundsiebzigjährige Gründerin des Start-ups zur Ausbildung von Lehrkräften wurde von Fast Company auch auf der Top 100 Entrepreneur-Liste aufgeführt New York (ots/PRNewswire) – TEACH-NOW, das das traditionelle Modell der Ausbildung von Lehrkräften vor acht Jahren mit seiner innovativen Kombination aus Online-Unterricht und Unterricht im Klassenzimmer infrage stellte, gab heute bekannt, dass seine Gründerin, Dr. Emily Feistritzer, von Inc. Magazine in der 2019 Female Founders 100 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2598350-1&h= 4151256838&u=https%3A%2F%2Fwww.inc.com%2Fmost-innovative-women-2019.h tml&a=2019+Female+Founders+100)-Liste in der Oktober-Ausgabe des Jahres 2019 als eine der Top Ten Groundbreakers anerkannt wurde. Inc. berichtet: „Feistritzer, eine 78-jährige ehemalige Nonne, wurde sich vor langer Zeit darüber klar, dass sie keine traditionellen Lehrmethoden mag. Deshalb gründete sie im Jahr 2011 TEACH-NOW, um Lehrkräfte online auszubilden und zu zertifizieren. Jetzt mit Master-Abschlüssen in Disziplinen mit starkem Wachstum, wie frühkindliche Erziehung und Sonderpädagogik, hat TEACH-NOW 4.000 aufstrebenden Lehrkräften in 125 Ländern geholfen. ‚Ich habe alles meiner Mutter zu verdanken‘, sagte Feistritzer. ‚Sie war Lehrerin.'“ Zu einem früheren Zeitpunkt dieses Jahres zeichnete Fast Company Frau Dr. Feistritzer als eine der 100 Most Creative People in Business (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2598350-1&h=2261833962& u=https%3A%2F%2Fwww.fastcompany.com%2Fperson%2Femily-feistritzer&a=10 0+Most+Creative+People+in+Business) (100 kreativste Geschäftsleute) des Jahres 2019 aus. Laut Fast Company „hat die Bildungsexpertin Emily Feistritzer mehr als 40 Jahre lang untersucht, wie Lehrkräfte am besten ausgebildet werden sollten, was dazu führte, dass sie vor dem Kongress und bundesstaatlichen Gesetzgebern sprach, Mitglieder des Präsidialkabinetts beriet und sich nun für einen besseren Zugang zu Bildung einsetzt.“ Frau Dr. Feistritzer hat TEACH-NOW zu einem der am schnellsten wachsenden Ausbildungsprogramme für Lehrkräfte des Landes gemacht. Die einzigartige Herangehensweise der maßgeschneiderten Lernplattform an die Ausbildung von Lehrkräften bereitet Hochschulabsolventen, Veteranen und anderen Quereinsteigern den Weg, um sich als Lehrkraft für die Vereinigten Staaten und das Ausland zertifizieren zu lassen. Der Erfolg der Plattform führte dazu, dass die TEACH-NOW Graduate School of Education ins Leben gerufen wurde, welche es Kandidaten und Kandidatinnen ermöglicht, einen Masterabschluss in Pädagogik zu absolvieren und eine Lehrberechtigung zu erlangen, die überall auf der Welt anerkannt wird. INFORMATIONEN ZU TEACH-NOWDie im Jahr 2011 gegründete TEACH-NOW Graduate School of Education ist ein kollaboratives, aktivitätsbasiertes, technologiezentriertes Vorbereitungsprogramm für Lehrkräfte und eine den Abschluss garantierende Institution, deren Mission es ist, die Lehrkräfte von morgen für die Schüler/innen von morgen in der Welt von morgen optimal vorzubereiten. TEACH-NOW bietet ein neun Monate dauerndes Programm zur Lehrkraft-Zertifizierung nach dem Abitur und einen „Master in Education“-Studiengang mit Schwerpunkt auf Globalisierung der Bildung, Bildungsforschung, frühkindliche Erziehung, Sonderpädagogik oder auf dem Unterrichten mehrsprachiger Lernender – pädagogische Führung und Bildungstechnologie sollen bald ebenfalls zum Programm gehören. TEACH-NOW hat fast 4.000 eingeschriebene Studenten und Studentinnen aus 125 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://teach-now.edu/. Pressekontakt: Mollie Fullington (917) 414-1639 E-Mail: mollconkfull@gmail.com Original-Content von: TEACH-NOW, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de