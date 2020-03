Berlin (ots) – Das Wohnen in einer Wohngemeinschaft ist in München mit durchschnittlich 644 Euro für ein Zimmer am teuersten und in Frankfurt (Oder) mit 208 Euro am günstigsten. Im Mittel liegt der Gesamtpreis für ein WG-Zimmer in Deutschland bei 366 Euro. Das hat das Online-Portal Blitzrechner.de ermittelt. Aus mehr als 11.000 Angaben auf seiner Website Blitzrechner.de/wg-kosten erhob das Rechenportal die Gesamtmiete von WG-Zimmern in ausgewählten Uni-Städten im Wintersemester 2019/2020. Unter den Spitzenreitern sind Stuttgart (512 Euro), Frankfurt am Main (511 Euro) und Freiburg im Breisgau (504 Euro). Hier werden mehr als 500 Euro für Kaltmiete und Nebenkosten fällig. Für weniger als die Hälfte kann man in Frankfurt an der Oder (208 Euro), Cottbus (244 Euro) oder Bremerhaven (245 Euro) in einem WG-Zimmer leben. In der Hauptstadt sind die Preise ebenfalls noch moderat: Ein WG-Zimmer in Berlin kostet im Schnitt 392 Euro. Doch ob klassische Studenten-WG oder Untervermietung einzelner Zimmer: Wie berechnet man eigentlich die Kosten, wenn ein Zimmer schöner ist als alle anderen, wenn es einen Balkon oder einen besonders attraktiven Ausblick hat? Wie können Miete und Nebenkosten fair untereinander aufgeteilt werden? „Wohngemeinschaften sind in Deutschlands Städten keine Seltenheit. Gerade zum Semesterbeginn suchen viele angehende Studierende ein WG-Zimmer. Doch häufig wissen sie nicht, wie sie die anfallenden Kosten gerecht verteilen können. Wir helfen mit dem WG-Kosten-Rechner http://www.blitzrechner.de/wg-kosten , um individuell für jeden einzelnen die Ausgaben für Miete, Nebenkosten, Internet, Lebensmittel oder Netflix zu ermitteln“, so Tim Lilling, Projektleiter bei Blitrechner.de. Der kostenlose WG-Kosten-Rechner liefert nach Eingabe entsprechender Quadratmeterzahlen und Gesamtkosten zuverlässige Ergebnisse für jedes Zimmer und damit jeden Bewohner. Nutzer können für Zimmer mit besonderer Ausstattung (Balkon, Wintergarten etc.) einen Schöner-Wohnen-Bonus vergeben. Dieser wird bei der Aufteilung der Zimmerkosten berücksichtigt. Darüber hinaus bietet Blitzrechner.de zahlreiche Tipps, um Kosten in Wohngemeinschaften zu sparen – vom Wechsel des Stromanbieters über die richtige Planung für den Einkauf von Lebensmitteln bis hin zu Studententarifen: www.blitzrechner.de/wg-kosten. (http://www.blitzrechner.de/wg-kosten) Über Blitzrechner.de: Blitzrechner.de ist Deutschlands größtes Rechenportal rund um Verbraucherthemen und liefert Antworten auf typische Alltagsfragen. Wie viel Strom verbraucht mein Laptop? Wie berechnet man die Mehrwertsteuer? Wie werden Schuhgrößen oder Hosengrößen in internationale Maße umgerechnet? Und wie funktioniert eigentlich nochmal Prozentrechnung? Über 200 kostenfreie Online-Rechner liefern schnell die richtige Lösung. Hintergrundinformationen, Infografiken und Statements von Experten runden das Angebot ab. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei. Blitzrechner.de wird unter anderem vom Berliner „Freundeskreis für Mathematik“ unterstützt. Sitz von Blitzrechner.de ist Berlin. Weitere Infos unter https://www.blitzrechner.de/ Durchschnittliche WG-Kosten in deutschen Städten (Datenbasis: 11.413 Angaben von Nutzern auf Blitzrechner.de): München: 644 Euro Stuttgart: 512 Euro Frankfurt am Main: 511 Euro Freiburg im Breisgau: 504 Euro Hamburg: 472 Euro Konstanz: 467 Euro Mainz: 460 Euro Heidelberg: 452 Euro Köln: 436 Euro Düsseldorf: 430 Euro Offenbach am Main: 419 Euro Würzburg: 419 Euro Wiesbaden: 407 Euro Bonn: 396 Euro Mannheim: 394 Euro Münster: 393 Euro Berlin: 392 Euro Nürnberg: 388 Euro Potsdam: 372 Euro Hannover: 364 Euro Braunschweig: 356 Euro Jena: 356 Euro Gießen: 354 Euro Bamberg: 351 Euro Marburg: 331 Euro Göttingen: 331 Euro Kiel: 330 Euro Trier: 326 Euro Bayreuth: 316 Euro Passau: 315 Euro Schweinfurt: 305 Euro Leipzig: 305 Euro Essen: 304 Euro Bochum: 303 Euro Dresden: 299 Euro Bremen: 295 Euro Mönchengladbach: 291 Euro Greifswald: 286 Euro Erfurt: 286 Euro Paderborn: 281 Euro Rostock: 275 Euro Bremerhaven: 245 Euro Cottbus: 244 Euro Frankfurt (Oder): 208 Euro Pressekontakt: Rechenportal http://www.blitzrechner.de Tim Lilling Geiserichstr. 5 12105 Berlin presse@blitzrechner.de Telefon: +49 30 – 41 72 52 78 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114339/4547641 OTS: Blitzrechner Original-Content von: Blitzrechner, übermittelt durch news aktuell

