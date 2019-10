B 75: Instandsetzungen zwischen Hamberge und Lübeck

Archivfoto: TBF/Holger Kröger · Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass die B 75 kurzzeitig am 7. und 8. Oktober 2019 zwischen Hamberge und Lübeck an einzelnen Schadstellen ausgebessert wird. Das Gute: Da die Instandsetzungen lediglich außerhalb von Hamberge durchgeführt werden, ist Hamberge – aus Richtung Reinfeld kommend – durchgehend erreichbar. Die Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung stattfinden.Umleitung

Für beide Richtungen: Die ausgeschilderte Umleitung führt von Ratzbek über die K 111 und K 78 über Dahmsdorf und Badendorf an die K 13 und von dort nach Lübeck. Rettungsfahrzeugen im Einsatz wird die Durchfahrt ermöglicht.

Die Verkehrsführung wurde regulär mit der Polizei, dem Kreis, dem Buslinienbetreiber, dem Rettungsdienst, den Gemeinden und Amtsverwaltungen abgestimmt. Der LBV.SH bittet sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.

+ + +

L 230: Instandsetzungen in Bad Schwartau

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass die L 230 kurzzeitig am 10. Oktober 2019 an einzelnen Schadstellen in Bad Schwartau (Hauptstraße, Cleverbrücker Straße) saniert wird. Die Straßenarbeiten finden zwischen der Hindenburgstraße und dem Cleverhofer Weg statt und können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung stattfinden.

Umleitung

Für beide Richtungen erfolgt eine innerörtliche Umleitung über die Hindenburgstraße und den Cleverhofer Weg.

Die Verkehrsführung wurde regulär mit der Polizei, dem Kreis, dem Buslinienbetreiber, dem Rettungsdienst, den Gemeinden und Amtsverwaltungen abgestimmt. Der LBV.SH bittet sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.

+ + +

L 84: Instandsetzungen zwischen Bühnsdorf und Reinfeld

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass die L 84 kurzzeitig am 9. Oktober 2019 zwischen Bühnsdorf und Reinfeld an einzelnen Schadstellen ausgebessert wird. Die Instandsetzungen finden zwischen Mönchsteich und dem Abzweig zur K 1 nach Havighorst statt. Die Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung stattfinden.

Umleitung

Die ausgeschilderte Umleitung führt von Bühnsdorf über Altengörs/Neuengörs/Willendorf und Rehhorst nach Reinfeld und umgekehrt. Rettungsfahrzeugen im Einsatz wird die Durchfahrt ermöglicht.

Die Verkehrsführung wurde regulär mit der Polizei, dem Kreis, dem Buslinienbetreiber, dem Rettungsdienst, den Gemeinden und Amtsverwaltungen abgestimmt. Der LBV.SH bittet sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.

Ein Viertel aller Landesstraßen ist in keinem guten Zustand. Die Landesregierung hat den LBV.SH daher mit einer großangelegten Sanierungsoffensive beauftragt, um Straßen, Brücken und Radwege in Schleswig-Holstein wieder auf „Normalnull“ zu bringen. Das derzeitige Instandsetzen der L 84 ist ein relevanter Teil der Sanierungs-offensive und ein wichtiger Beitrag für die Menschen im Land!

+ + +

L 290: Instandsetzungen in Ratekau

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass die L 290 kurzzeitig am 11. Oktober 2019 an einzelnen Schadstellen in Ratekau (Sereetzer Weg) saniert wird. Die Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung stattfinden.

Umleitung

Für beide Richtungen führt die ausgeschilderte Umleitung über die L 181/L 309. Rettungsfahrzeugen im Einsatz können den Baubereich passieren.

Die Verkehrsführung wurde regulär mit der Polizei, dem Kreis, dem Buslinienbetreiber, dem Rettungsdienst, den Gemeinden und Amtsverwaltungen abgestimmt. Der LBV.SH bittet sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.

+ + +

Für diese große Aufgabe im Land suchen wir Mitstreiter*innen in vielen Bereichen: Straßenprofis, Ingenieur*innen jeder Branchenrichtung, Brückenbauer*innen, Planungsexpert*innen, Verwaltungsfachleute, Auszubildende, Straßenwärter*innen, Bauzeichner*innen und andere. Informationen zur Initiativbewerbung: www.schleswig-holstein.de/LBVSH-Karriere