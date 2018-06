Hongkong und Riga, Lettland (ots/PRNewswire) – Der portable Router Elari 4G SmartWifi ist seit dem 1. Juni 2018 an Bord von internationalen Aeroflot-Flügen erhältlich. Dank der vielen Besucher, die aufgrund der Fußballweltmeisterschaft nach Russland fliegen, könnte der Verkauf dieses innovativen Geräts im Aeroflot SkyShop zu keinem besseren Zeitpunkt starten. Der Elari SmartWiFi liefert nahezu überall auf der Welt 4G-Internetzugriff mit hoher Geschwindigkeit und ist prädestiniert, der obligatorische Reisebegleiter für jeden zu werden, der auf Reisen online sein möchte. (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/707012/Elari_WiFi.jpg ) Fußballfans, die zur Weltmeisterschaft nach Russland reisen, werden die Funktionen des SmartWifi zu schätzen wissen. Mit diesem Router ist der Hochgeschwindigkeitsinternetzugriff weltweit in nur 3 einfachen Schritten möglich: 1. Den SmartWiFi einschließlich einer internationalen SIMTravel-Karte an Bord kaufen; 2. mit Mobilgeräten verbinden; 3. auf der Reise die Verbindung zum Internet nutzen. Elari SmartWiFi liefert für jedes Mobilgerät unterbrechungsfreien Internetzugriff mit hoher Geschwindigkeit. Der Router kann gleichzeitig mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop verbunden werden und das Einrichten ist sehr benutzerfreundlich. Kaufen Sie den Router auf einem Flug mit Aeroflot, entscheiden Sie sich für einen Internet-Datenplan und surfen Sie los. Elari SmartWiFi bietet globale Konnektivität, damit Kunden auch auf Reisen in Verbindung bleiben können. Dank seines Akkus mit 5200 mAh erreicht er bis zu 10 Stunden Laufzeit für 4G-Netzwerke und bis zu 12 Stunden für 3G-Netzwerke. Jeder SmartWiFi Router wird mit einem micro-USB-Kabel geliefert und kann somit als externer Akku für Geräte genutzt werden. Der SmartWifi dient auch als microSD-Kartenlesegerät und WLAN-Dateiserver für Dokumente, Fotos und Videos. Kunden können Foto- und Videotagebücher von der Weltmeisterschaft anlegen und Freunden Zugriff über WLAN oder microUSB gewähren. Informationen zu Elari ?lari hat sich auf das Herstellen und Verteilen von innovativen elektronischen Geräten für ein vernetztes Leben spezialisiert. Seit seiner Gründung 2012 hat sich Elari von einem erfolgreichen Pionier zu einer anerkannten internationalen Marke entwickelt, die auf verschiedenen Märkten weltweit erhältlich ist. Zu den wichtigsten Produkten von Elari gehören SmartSound-Geräte für Musikliebhaber, SmartFamily-Telefon-Tracker-Lösungen; extrem kompakte GSM Anti-Smartphones; innovative Reisegeräte usw. Viele dieser Produkte sind in ihrer jeweiligen Kategorie bereits Bestseller und haben renommierte Preise auf anerkannten Ausstellungen der Unterhaltungselektronik gewonnen. Zu den Vertriebskanälen von Elari gehören Lieferanten und Händler in Europa, Asien und dem Nahen Osten, die größte E-Commerce-Plattform Amazon sowie internationale Fluglinien. Elari hat Büros in Hongkong, Riga und Moskau. Anton Neshko Leiter der PR-/Werbeabteilung +7(916)795-17-03 anton_n@elari.net http://www.elari.net Original-Content von: Elari, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de