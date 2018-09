Stuttgart (ots) – Was zeichnet verständliche Gebrauchsanleitungen aus? Wie funktioniert mobile Dokumentation? Wann sind Informationen intelligent? Antworten erhalten Fachleute für Technischen Kommunikation auf der tekom-Jahrestagung: 13.-15. November 2018, Internationales Congresscenter Stuttgart. Bereits 1978 wurde der Fachverband tekom gegründet. Kluge Köpfe suchten nach einem Berufsbild für Mitarbeiter, die in der Industrie Gebrauchs- und Betriebsanleitungen erstellen. Das Berufsbild heißt heute Technischer Redakteur bzw. Technische Redakteurin, etwa 8.500 sind Verbandsmitglied. Die Erfolgsgeschichte findet mit der Jahrestagung 2018 einen weiteren Höhepunkt. Rund 4.000 Teilnehmer und Messebesucher werden erwartet, 140 Aussteller aus 23 Ländern präsentieren Neuheiten und Dienstleistungen. Die Organisatoren wollen nicht nur an die erfolgreichen Vorjahre anschließen. Denn bereits zum fünften Mal ist es gelungen, das ICS für drei Tage zum internationalen Treffpunkt der Technischen Kommunikation zu machen. Sie haben auch Neues im Gepäck, darunter Meetups: Tagungsteilnehmer treffen sich in einem Agenda-losen Meetingformat. Ebenfalls neu ist der Themenbereich „Technische Übersetzung“. Experten referieren über Problemstellungen an der Schnittmenge zwischen Technischer Kommunikation und Übersetzung. Dazu gehören rechtliche Fragen und Risikoabschätzung, außerdem qualifiziertes Zahlenmaterial zu Übersetzungsdienstleistungen. Schon 2017 hatte die tekom eine Arena mit Kurzvorträgen eingerichtet. Deren Konzept wurde überarbeitet, die Veranstaltungen heißen nun „Arena Lernmedien“ (13. November) und „Arena Serviceinformation“ (14. November). Wer Grundlagen sucht, wird ebenfalls fündig. Die rund 240 Vorträge, Workshops und Tutorials reichen von Karriereentwicklung, über Sprachtechnologie, Recht und Normen, professionelles Schreiben, Terminologie, visuelle Kommunikation bis hin zu Videos und Softwaredokumentation. Trends wie Augmented Reality, iiRDS, intelligente Information und mobile Dokumentation runden das Spektrum ab. Zahlreiche Neuheiten zeigen die Aussteller in den Messehallen C 1 und C 2, außerdem in Toolpräsentationen. International besetzt ist auch das Foyer mit „Asian Pavilion“ und „Associations World“. Traditionell verleiht die tekom auch den Dokupreis. Damit zeichnet eine Jury am 13. November gelungene Gebrauchs- und Betriebsanleitungen sowie multimediale Anwendungen aus. Pressekontakt: Gregor Schäfer, 0711 65704-54, g.schaefer@tekom.de Original-Content von: tekom – Gesellschaft für Technische Kommunikation e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de