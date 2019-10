London (ots/PRNewswire) – Der Internationale Verband des Pelzhandels (IFF) setzt seine Kampagne fort, um die Aktivität von PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) hervorzuheben. Dies geschieht vor dem Hintergrund der anhaltenden Fragen über die Ausgaben von PETA, und die IFF möchte umfassendere Fragen zu der Art und Weise stellen, wie Mittel verwendet werden. Die IFF verknüpft diese Aktivität mit einem Rückgang der Spenden an PETA. Die Konten der Organisation von 2018 zeigen, dass PETAs Spendeneinkünfte im Vergleich zu 2015 um 10 Millionen GBP gefallen sind. Die IFF glaubt, dass dies liegt daran, dass einige Spender begonnen haben, das Verhalten der Organisation in Frage zu stellen. Sie ist außerdem der Ansicht, dass es wahrscheinlich einige Spender gibt, die noch nicht mit dem allgemeinen Vorgehen von PETA vertraut sind, und die IFF wird dies in den kommenden Wochen und Monaten hervorheben. Hier ist ein Link (https://www.youtube.com/watch?v=hlbX63gWrSY&feature=youtu.be) zu einem Video über PETAs Aktivitäten. Neville Thurlbeck Director of Communications International fur Federation wearefur.com (http://wearefur.com/) thisisfurnow.com (http://thisisfurnow.com/) Pressekontakt: Mobil: +44(0)7836-255-770 Büro: +44(0)20-3766-0822 nthurlbeck@iftf.com Original-Content von: International Fur Federation, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de