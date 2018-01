Unterföhring (ots) – – Hochmoderne, zentrale Arbeitsplätze auf mehr als 4.000 Quadratmetern über den Dächern Berlins – Bis zu 300 neue, attraktive Jobs in den nächsten zwei Jahren – Klares Bekenntnis zum Standort Berlin Unterföhring, 26.1.2018 – Sky Deutschland hat ab sofort ein neues, hochmodernes Service Center in Berlin-Kreuzberg. Damit investiert das Entertainment-Unternehmen umfangreich und nachhaltig in seinen Kundenservice und schafft Arbeitsplätze: In den nächsten zwei Jahren sollen bis zu 300 neue Jobs im Sky Service Center entstehen. Im Bereich Kundenservice ist das neue Center bereits der zweite Sky Standort im Berliner Raum. Schon seit 2012 betreibt Sky ein erfolgreiches Service Center in Teltow. Dieser Erfolg hat den Grundstein zur Erweiterung in Berlin geebnet. Beide Center werden von der Sky Deutschland Customer Center GmbH, einer 100-prozentigen Tochter von Sky Deutschland, unter der Leitung von Claudia Hammes geführt. Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: „Ein ausgezeichneter Kundenservice ist mehr denn je Dreh- und Angelpunkt für unseren Erfolg. Mit der Eröffnung des neuen Berliner Service Center können wir jetzt noch besser auf die Belange unserer Abonnenten fokussieren und damit unser weiteres Wachstum nachhaltig unterstützen. Das umfangreiche Investment schafft zudem neue Arbeitsplätze und ist ein klares Bekenntnis zum Standort Berlin.“ Claudia Hammes, Geschäftsführerin der Sky Deutschland Customer Center GmbH: „Mit der zentralen Lage, den modernen Arbeitsplätzen und einem grandiosen Ausblick auf die Hauptstadt bieten wir ein attraktives Arbeitsumfeld im Herzen von Berlin. Unsere neuen Kollegen können sich auf sehr gute Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten freuen. In Teltow ist es uns in den letzten Jahren gelungen, Kompetenz in Verbindung mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit aufzubauen. Genau dasselbe haben wir uns für den neuen Standort in Berlin zum Ziel gesetzt.“ Eckdaten: – Hochmoderne, ergonomische Arbeitsplätze auf mehr als 4.000 Quadratmetern über den Dächern Berlins – In den nächsten zwei Jahren: Ausbau auf bis zu 300 neue Arbeitsplätze – Attraktive Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für engagierte Mitarbeiter – Stilvoll gestaltete Loungebereiche für Mitarbeiter – Adresse: Postbank Tower Berlin, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin-Kreuzberg Derzeit läuft die Recruiting-Phase für den neuen Standort. Bewerber können sich unter www.kundenbegeisterer-sky.de über aktuelle Stellenangebote informieren. Weitere Investitionen in den Kundenservice Sky Kundenbeirat Um Produkte und Services noch weiter zu verbessern, wurde im Juli 2016 der Sky Kundenbeirat ins Leben gerufen. Die Mitglieder bringen persönliche Anregungen, Wünsche und Kritik ein und beraten Sky Führungskräfte bei einer Vielzahl von Themen. So entsteht ein transparenter Austausch zwischen Kunden und Unternehmen. Der Sky Kundenbeirat tagt zweimal im Jahr. „Mein Sky“ App Mit der „Mein Sky“ App können Sky Kunden noch leichter ihr Abonnement verwalten oder Anliegen schnell und mühelos über die App lösen. Damit vereinfacht Sky den digitalen Kundenservice auf eine innovative Art. Die „Mein Sky“ App ist kostenlos im Google Play Store und im App Store verfügbar. Sky investiert seit mehreren Jahren gezielt in den Kundenservice. Das kontinuierliche Engagement wurde vielfach mit renommierten Service-Auszeichnungen prämiert. So wurde Sky etwa letzten Oktober bereits zum sechsten Mal in Folge als „Service-Champion“ unter den Premium-TV-Anbietern ausgezeichnet. Über Sky Deutschland Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017). Pressekontakt: Kontakt für Medien: Alexandra Fexer Manager External Communications Tel. 089 9958 6034 alexandra.fexer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de