Kassel/Frankfurt (ots) – Auszeichnung auf dem „Vordenker Forum“ am 21. November an der Universität Frankfurt Journalisten, die sich für das Vordenker Forum 2019 mit Prof. Dr. Bassam Tibi an der Universität Frankfurt am 21. November (14:00 – ca. 18:00 Uhr) akkreditieren wollen, senden bitte eine E-Mail an presse@vordenkerforum.de. Da eine große Nachfrage zu erwarten und das Pressekontingent begrenzt ist, wird bei Interesse eine frühzeitige Akkreditierung empfohlen. Prof. Dr. Bassam Tibi wird am 21. November für seine Weitsicht und auch den Mut, seine Thesen auszusprechen, als „Vordenker 2019“ ausgezeichnet. Die Jury des Vordenker Forums begründet ihre Wahl: „Prof. Dr. Tibi hat in seinen Arbeiten schon früh auf die Gefahren hingewiesen, die Europa durch die Zuwanderung nicht integrationswilliger Muslime drohen. Als Antwort auf den islamischen Fundamentalismus forderte er eine ‚europäische Leitkultur‘ (https://de.wikipedia.org/wiki/Leitkultur) und entwarf die Vision eines modernen ‚Euro-Islams‘ (https://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Islam). Mit seinen akademischen und publizistischen Beiträgen hat Prof. Dr. Tibi in der Diskussion um Zuwanderung und Integration weit vorausgedacht.“ Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt: „Man muss Prof. Dr. Tibi nicht in jedem Punkt zustimmen, aber es ist unbestreitbar, dass er frühzeitig fundiert Stellung zu einem gesellschaftlich äußerst relevanten Thema bezogen und damit wesentliche Impulse in der Migrationsdebatte gegeben hat. Damit steht er exemplarisch für unseren Preis, der Menschen würdigt, die weitsichtige und mutige Beiträge zur Entwicklung in Deutschland und darüber hinaus leisten.“ Die Preisverleihung findet an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität statt. Prof. Tibi ist deutscher Politologe syrischer Herkunft. Im Jahr 1962 kam er nach Frankfurt und studierte dort nach dem Erlernen der deutschen Sprache Sozialwissenschaften, Philosophie und Geschichte u.a. bei Horkheimer, Adorno, Habermas und Fetscher. Seine Promotion erlangte er 1971 ebenfalls in Frankfurt, hiernach die Habilitation in Hamburg. Sein akademischer Weg führte ihn über die Universitäten Göttingen und Harvard University zu mehreren Gastprofessuren in Asien und Afrika zurück zu einer akademischen Karriere an führenden US-amerikanischen Universitäten. „Das ‚Vordenker Forum‘ – initiiert von der Finanzberatungsgruppe Plansecur – zeichnet seit über zehn Jahren herausragende Köpfe mit dem ‚Vordenker Preis‘ aus, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Ziel der Preisverleihung ist es, dem gesellschaftlich wichtigen Thema ‚Mutiges Vordenken‘ Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen“, so der Juryvorsitzende Prof. Dr. Jürgen Stark. Prof. Dr. Bassam Tibi wird der achte Vordenker. Vor ihm wurden der Rat der Wirtschaftsweisen (2018), Dr. rer. pol. h.c. Frank-Jürgen Weise (2016), Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Jean-Claude Juncker (2014), Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof (2011), der ehemalige Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber (2009) und Prof. Dr. Nobert Walter (2008) als Vordenker ausgezeichnet. * Zur Jury gehören der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Stark als Vorsitzender, Prof. Michael Binder, Professor für Internationale Makroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, Bundesministerin Julia Klöckner, Frank Lehmann, freier Journalist, Wolfgang Baake, ehemaliger Beauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz am Sitz der Bundesregierung, Thorsten Alsleben, Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, der Journalist Dr. Hugo Müller-Vogg, die Plansecur-Finanzberater Gunther Otto und Hermann Schwietering sowie Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, die den Preis vor über zehn Jahren ins Leben gerufen hat. Weitere Informationen: Vordenker Forum, www.vordenker-forum.de Journalisten, die sich für das Vordenker Forum 2019 mit Prof. Dr. Bassam Tibi an der Universität Frankfurt akkreditieren wollen, senden bitte eine E-Mail an presse@vordenkerforum.de Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel, Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de, Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecur Presse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:) Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell

