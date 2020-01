Sparkasse Mittelholstein führt Minuszinsen ein Die erste Sparkasse in Schleswig-Holstein führt Minuszinsen ein: Bei der Sparkasse Mittelholstein müssen Privatkunden mit mindestens 250 000 Euro Einlagen und Firmenkunden mit mehr als 500 000 Euro künftig 0, 5 Prozent "Verwahrentgelt" im Jahr zahlen. Damit gebe man lediglich die Kosten, die die Euro

Transfermarkt: Reese wechselt vom FC Schalke nach Kiel Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Profi Fabian Reese wechselt vom FC Schalke 04 zurück zu seinem Heimatclub Holstein Kiel. Das teilte der Bundesligist mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler stand beim Revierclub bis zum Ende dieser Spielzeit unter Vertrag. Reese war 2013 aus Kiel in die Nachwuchsabteilu

Tesla-Genehmigungsverfahren offiziell eröffnet Das Genehmigungsverfahren für das geplante Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin ist nun eröffnet. Am Freitag wurde das Projekt im "Amtsblatt für Brandenburg" veröffentlicht, wie das Umweltministerium in Potsdam mitteilte. Tesla will in der "Gigafactory" ab 2021 den Kompakt-SUV

Acht Brandenburger werden 2019 zu Lotto-Millionären Gutes Jahr für Brandenburger Glücksspieler: Acht Spieler haben 2019 beim Lotto einen Millionenbetrag gewonnen. Die höchste Summe erspielte ein Mann aus dem Havelland im März. Er gewann 8, 4 Millionen Euro, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Freitag mitteilte. Der hundertste Lotto-Millionär Brande

Autobrand auf Parkplatz in Großhansdorf Ein Auto auf einem Park&Ride-Parkplatz in Großhansdorf im Kreis Stormarn ist am Donnerstagabend fast vollständig ausgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie geht von Brandstiftung aus. Anwohner hätten kurz vor dem Brand ein

Paket mit Granatkörpern führt zu Verzögerungen bei der Bahn Eine verdächtige Paketsendung mit leeren Granatkörpern in Nudow (Potsdam-Mittelmark) hat am Freitagmittag zu Verzögerungen im Zugverkehr geführt. Der Bahnhof Saarmund war ab 13.19 Uhr für knapp eine Stunde gesperrt, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Die Züge der Regionalbahnlinien 21 und 22 hielten d

100 000. Besucher der Van-Gogh-Schau im Museum Barberini Das Museum Barberini in Potsdam hat den 100 000. Besucher der Ausstellung "Van Gogh. Stillleben" begrüßt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer konzentrierten Schau so viele Besucherinnen und Besucher für diesen neuen Blick auf van Gogh begeistern können", sagte Museumsdirektorin Ortrud Westhei

Jugendliche rufen rechte Parolen: Anzeige Zwei Jugendliche sollen am Donnerstagabend in Oranienburg (Oberhavel) rechtsgerichtete Parolen gerufen haben. Als die alarmierte Polizei zum Lehnitzsee kam, sollen sie mit sechs anderen Jugendlichen weggelaufen sein. Beamte fanden sie nach Angaben vom Freitag kurz darauf in der Nähe, brachten sie zu

Toter Radfahrer: Sonne blendete Autofahrer Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag in Bronkow (Oberspreewald-Lausitz) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. An ersten Aussagen sei der Autofahrer durch tief stehende Sonne geblendet worden, teilte die Polizeidirektion Süd am Freitag mit. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte auf der L