Peking (ots/PRNewswire) – JA Solar Holdings Co., Ltd. („JA Solar“), ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Solarenergieprodukten, gab bekannt, dass er die Solarkraftanlage in Puerto Libertad in Mexiko mit 404 MW seiner hocheffizienten Photovoltaikmodule beliefert. Das Projekt wurde vom globalen Energieriesen ACCIONA Energy in einem Joint Venture mit Tuto Energy, einem der größten solaren Energiekraftwerken der Region, entwickelt. Das Projekt soll bis zu 963 GWh pro Jahr Strom erzeugen und die Kohlendioxidemissionen in der Region sollen um 925.443 Tonnen reduziert werden, wodurch die Nutzung erneuerbarer Energien in der Region vorangebracht werden kann. Das Projekt, das in der Sonora-Wüste in Mexiko angesiedelt ist, wird unter extremen Umweltbedingungen wie hoher Temperatur, ultravioletter Strahlung und Sandstürmen durchgeführt. Daraus ergeben sich die strengen Anforderungen an die Solarmodule, die in der Region eingesetzt werden. Die Produkte von JA Solar haben eine Reihe an unterschiedlicher Prüfungen ihrer Widerstandsfähigkeit unter bestimmten Umweltvoraussetzungen bestanden. Sie konnten auch unter extremen Bedingungen wie Dürre und Sand sowie trockener und feuchter Hitze ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, was eine starke Garantie für die Steigerung der Stromerzeugung bedeutet. Die hervorragende Leistung ihrer Solarprodukte hat es JA Solar auch ermöglicht, eine enge Zusammenarbeit mit dem anerkannten mexikanischen Energieunternehmen IEnova, einer Tochtergesellschaft von Sempra Energy, zu etablieren und 200 MW Solarprodukte für das Projekt des Unternehmens in der Sonora-Wüste zu liefern. Cao Bo, der Vizepräsident von JA Solar bemerkte: „Wir sehen den Branchenausblick und die Energieentwicklung in Mexiko optimistisch. Wir haben 2017 eine mexikanische Tochtergesellschaft gegründet, um unsere Präsenz zu vergrößern und um unsere Kunden und Partner in der Region zu unterstützen. Ja Solar wird auch weiterhin den Fokus auf eine Vergrößerung seines Marktanteils in der Region legen und seine Kunden mit verlässlicheren Photovoltaikmodulen und hochwertigeren Dienstleistungen zu versorgen.“ Für Medienanfragen: Xiaorui Sun +86-10-6361-1888 x1698 bj.sunxr@jasolar.com Original-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de